/ Пластический спектакль покажут на челябинской сцене

Премьеру впервые представит драмтеатр.

В Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова в среду, 30 мая, впервые покажут пластический спектакль «Простые истории». Постановка без слов стала настоящим экспериментом для челябинской труппы. Там еще ни разу за многолетнюю историю не организовывали ничего подобного.

Автором и режиссером нового спектакля стал питерский балетмейстер, а ныне художественный руководитель Няганьского детского музыкально-драматического театра Николай Реутов. Актерам, привыкшим совсем к иным формам выражения эмоций на сцене, приходилось самоотверженно бороться с собственным телом, которое, надо признаться, сначала усиленно сопротивлялось. Однако в результате, через боль, травмы, преодоление себя родился удивительно трогательный, красивый и яркий спектакль под названием «Простые истории». — сообщили в администрации Челябинска.

Новый спектакль повествует о любви и верности, чести и предательстве, об одиночестве и свободе. В основу сюжета легли сменяющие друг друга события и разные ритмы жизни людей.