/ «Сказки с большим оркестром» покажут в Челябинской филармонии

Чтение «Старика Хоттабыча» и классическая музыка ждут южноуральцев.

В Челябинской государственной филармонии состоится концерт «Сказки с большим оркестром». Он пройдет при поддержке Московской филармонии. В программе литературно-музыкальная композиция «Старик Хоттабыч» по повести Лазаря Лагина. Исполнитель — заслуженный артист России Павел Любимцев.

Павел Любимцев — артист Московской государственной академической филармонии. За годы работы подготовил около 20 сольных программ по произведениям Пушкина, Булгакова, Уайльда, По, Ершова, Паустовского, Андроникова, Лакшина и других. Особенно много и увлеченно Любимцев работает для детско-юношеской аудитории, причем выступает не только в концертных залах, но и в школах, других учебных заведениях. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба Челябинской государственной филармонии.

Мероприятие состоится в Концертном зале имени Прокофьева в субботу, 23 февраля, в 15:00. Стоимость билетов варьируется от 500 до 1100 рублей, приобрести билеты можно в кассах города.