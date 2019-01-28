/ Постановка Челябинского молодежного театра покорила зрителей на Кипре

Главной особенностью этого спектакля стало отсутствие реплик.

Челябинский молодежный театр вернулся с международного проекта «Российские театральные сезоны на Кипре». Спектакль «Давай никуда не улетим, Ёжик», покорил зрителей своей необычной деталью: актеры играют свои роли молча.

Зритель встретил хорошо. Там очень большая русскоязычная диаспора. Этот спектакль интересен тем, что целиком и полностью зависит от того, насколько живо зритель реагирует. Он достаточно интерактивный: насколько зритель откликается, настолько получается интересно. Публика вместе с артистом конструирует спектакль в данном случае. Тут нам повезло: аудитория активно участвовала, особенно дети. Всё было очень хорошо и понятно. Взрослые, так как большинство воспитаны в России на замечательных мультиках по сказкам Козлова — «Ежик в тумане» и других, очень хорошо и чутко восприняли наш спектакль. — прокомментировал для Telefakt.ru режиссёр спектакля Александр Черепанов.

Это были первые гастроли труппы за долгое время, поскольку перевозка декораций и костюмов обходится очень дорого. Из поездки артисты вернулись вдохновленные и уже ждут встречи с челябинцами. Первый интерактивный спектакль состоится уже 24 февраля.