В Детской филармонии Челябинска сыграют спектакль для слепых

Сцена устроена таким образом, что на месте незрячего человека может оказаться любой

В большом зале Детской филармонии 25 января состоится уникальный спектакль «Когда просыпаются звезды». Постановка создана в студии музыкального театра, и играют в нем в основном дети. Но главное — спектакль идет в рамках проекта филармонии «Видеть музыку сердцем» и предназначен для необычных зрителей — слабовидящих и слепых.

Волшебная сказка рассказывает о девочке Юле, которая любила спать и смотреть удивительные сны. Все действие сопровождается тифлокомментарием. Это отдельная звуковая дорожка, которая транслируется через специальный наушник. Тифлокомментатор словами описывает происходящее на сцене: лица персонажей и их костюмы, жесты и движения. Так зрители с особенностями зрения могут «увидеть» спектакль.

Еще одна особенность спектакля — в его интерактивность. Несколько зрителей могут сесть в мягкие кресла на сцене и стать участниками спектакля. Оказаться в этом кресле могут и обычные зрители. Им в этом случае предлагают завязать глаза и тоже выдают наушник тифлокомментария, чтобы попробовать «увидеть музыку сердцем». Чтобы попасть на сцену, нужно попросить соответствующий билет в кассе, купить онлайн такой не получится.

В распоряжении Детской филармонии — 100 приборов с наушниками, то есть одновременно инклюзивный спектакль могут «посмотреть» 100 незрячих гостей. На показе 25 января в большом зале соберутся представители и участники региональных отделений Всероссийского общества слепых. Инклюзивный челябинский спектакль покажут и гостям нашего города.

Театральная постановка «Когда просыпаются звезды» — лишь часть большого проекта, когда спектакли, концерты и выставки становятся доступнее для людей с особенностями зрения и не только.

«Проект „Видеть музыку сердцем“ мы начали еще два года назад, даже без бюджетной поддержки. И теперь он превратился в большую программу, в рамках которой у нас выпущено уже несколько спектаклей, выставок и концертов с тифлокомментарием. Каждыцй месяц в афише филармонии есть как минимум два таких события», — уточняет Татьяна Денисова, директор Детской филармонии.

