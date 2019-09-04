Челябинцы выбрали «Песню города-2019»

Услышать композицию вживую можно будет на Дне города.

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Народное голосование конкурса «Песня города-2019 » на сайте «Первый областной» завершилось сегодня: за зрительские симпатии во втором туре проекта боролись 32 номера. Лучшим стал Евгений Александров, представивший музыкальную композицию «За близких» — свои голоса за песню отдали 3619 человек.

Всех победителей объявят 7 сентября: участники представят свои номера на гала-концерте , который пройдет на пешеходной части улицы Кирова в День города. Обладателя гран-при наградит ценным призом генеральный партнер конкурса, П АО «Челябинвестбанк» , — компания порадует самого талантливого музыканта электронным синтезатором. Победителя зрительского голосования наградят кофеваркой от ОА «Витязь».

Отметим, что в этом году заявки на участие в «Песне города» отправили 80 человек, а тематикой мероприятия стали два направления — «Я песней славлю город свой» и «Песня, как птица, просит полета». Серьезных требований к участникам не предъявляли, однако перед исполнителями стояла весьма серьезная задача — удивить челябинцев своим талантом и выгодно выделиться среди остальных конкурсантов.