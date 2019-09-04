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Народное голосование конкурса «Песня
Всех победителей объявят 7 сентября: участники представят свои номера на
Отметим, что в этом году заявки на участие в «Песне города» отправили 80 человек, а тематикой мероприятия стали два направления — «Я песней славлю город свой» и «Песня, как птица, просит полета». Серьезных требований к участникам не предъявляли, однако перед исполнителями стояла весьма серьезная задача — удивить челябинцев своим талантом и выгодно выделиться среди остальных конкурсантов.