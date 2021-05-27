В Челябинске на набережной Миасса построят 11 скульптур из песка

В июне мастера со всей России приедут на Южный Урал, чтобы украсить сквер «Сада камней» песочными композициями





В июне в центре Челябинска состоится Фестиваль песочных скульптур. Эскизы скульптур уже опубликованы. Как пояснили в управлении культуры, темой фестиваля стала история Челябинска. Из песка создадут композиции, посвященные Шершневскому бору, Игорю Курчатову, театру драмы им. Наума Орлова и челябинской медицине.Для фестиваля в Сад Камней уже на следующей неделе привезут порядка 900 кубических метров песка. Высота каждой скульптуры будет достигать трех-четырех метров.Впрочем, это не единственные требования к композициям. В мае на сайте госзакупок провели торги по поиску подрядчика для проведения фестиваля, и в документах заказчик — Управление культуры города Челябинска — приложил описание к каждой отдельной композиции.Так, например, «объект „Курчатов“ должен иметь прямоугольную форму снизу и большой полукруг сверху. На заднем фоне должен быть изображен город будущего с летящей звездой. Вверху по центру стоит памятник Курчатову в Челябинске. По центру идет увеличенная схема атома. По краям стопка книг, и большой портрет Курчатова в профиль. Курчатов должен иметь портретное сходство», — дословно говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.Скульптуры должны простоять все лето до сентября. Чтобы уберечь композиции от ветра и дождя, каждую композицию покроют специальным клеевым раствором.Фестиваль в Челябинске начнется с 10 июня. Если все пойдет по плану, композиции в «Саду камней» появятся уже к концу июня.Подрядчик на проведение фестиваля уже определен. Им стал московский скульптор Иван Савенков, который неоднократно участвовал в фестивалях песка Европейского уровня: мужчина делал песочные композиции в Италии, Бельгии и Германии.На проведение фестиваля управление культуры выделит 5,4 миллионов рублей.