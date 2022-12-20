В центре Челябинска начали монтировать Дом Деда Мороза

Избу волшебника в ледовом городке ставит телеканал ОТВ

20 декабря на площади Революции в Челябинске начали монтировать Дом Деда Мороза от ОТВ. Встретиться со старым волшебником и загадать желание каждый год приходят тысячи детей и родителей.







Дом уже подготовили заранее, привезли на машине и на лебедке спустили на главную городскую площадь. За процессом постройки челябинский Дед Мороз лично наблюдает и даже командует своими помощниками-строителями. Праздничная резиденция откроется 26 декабря и будет работать с 18:00 до 21:30.

Резиденция Деда Мороза будет украшена гирляндами из еловых ветвей и праздничной иллюминацией, рядом подготовят новогоднюю фотозону.







Избу построили из современных качественных материалов, поэтому она хорошо сохраняет тепло. Внутрь установят обогреватели, чтобы и взрослым, и маленьким гостям было комфортно.

Дом Деда Мороза будет работать до 29 января. Расписание уже известно:



26 декабря (открытие) — с 18:00 до 21:30;

27–30 декабря — с 17:00 до 20:00;

31 декабря — с 12:00 до 16:00;

1–8 января — с 12:00 до 18:00;

14–15 января — с 12:00 до 18:00;

21–22 января — с 12:00 до 18:00;

28–29 января — с 12:00 до 18:00.

Дом Деда Мороза — традиционный новогодний проект ОТВ. Здесь дети смогут рассказать стихотворение или спеть песню Деду Морозу и получить сладкий подарок. Вход для всех посетителей свободный, в порядке очереди.



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