В Челябинске открылась пиццерия Roni Napolitana Здесь предлагают неаполитанскую пиццу на дровах и итальянскую классику



В последние годы в здании на улице Кирова, 110 всегда был общепит: столовая «Родная», а до этого «Есть поесть». Так что новым арендаторам практически не пришлось переделывать кухню.



Заведение пока открылось в техническом режиме. В отличие от популярных заведений схожего формата, Roni Napolitana не семейная пиццерия. Здесь царит атмосфера итальянского бистро: тут играет клубная музыка, на стенах висят модные постеры, а по выходным будут проводить вечеринки.



В меню Roni Napolitana — классическая итальянская пицца на тонком тесте, неаполитанская, на толстом тесте, запеченная в печи. Есть еще супы, салаты, паста и десерты. В ближайшее время заведение собирается получить лицензию на алкоголь.



В пиццерии нет собственной службы доставки, зато ребята активно работают с партнерами — «Яндекс. Едой» и «Деливери клаб». На пешеходной Кировке вместо столовой «Есть поесть» в Челябинске открылась сетевая пиццерия Roni Napolitana. Этот проект зашел в Россию из Ташкента: весной открылся в Тюмени, а теперь и в Челябинске В последние годы в здании на улице Кирова, 110 всегда был общепит: столовая «Родная», а до этого «Есть поесть». Так что новым арендаторам практически не пришлось переделывать кухню.Заведение пока открылось в техническом режиме. В отличие от популярных заведений схожего формата, Roni Napolitana не семейная пиццерия. Здесь царит атмосфера итальянского бистро: тут играет клубная музыка, на стенах висят модные постеры, а по выходным будут проводить вечеринки.В меню Roni Napolitana — классическая итальянская пицца на тонком тесте, неаполитанская, на толстом тесте, запеченная в печи. Есть еще супы, салаты, паста и десерты. В ближайшее время заведение собирается получить лицензию на алкоголь.В пиццерии нет собственной службы доставки, зато ребята активно работают с партнерами — «Яндекс. Едой» и «Деливери клаб».

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