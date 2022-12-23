На пешеходной Кировке вместо столовой «Есть поесть» в Челябинске открылась сетевая пиццерия Roni Napolitana. Этот проект зашел в Россию из Ташкента: весной открылся в Тюмени, а теперь и в Челябинске.
В последние годы в здании на улице Кирова, 110 всегда был общепит: столовая «Родная», а до этого «Есть поесть». Так что новым арендаторам практически не пришлось переделывать кухню.
Заведение пока открылось в техническом режиме. В отличие от популярных заведений схожего формата, Roni Napolitana не семейная пиццерия. Здесь царит атмосфера итальянского бистро: тут играет клубная музыка, на стенах висят модные постеры, а по выходным будут проводить вечеринки.
В меню Roni Napolitana — классическая итальянская пицца на тонком тесте, неаполитанская, на толстом тесте, запеченная в печи. Есть еще супы, салаты, паста и десерты. В ближайшее время заведение собирается получить лицензию на алкоголь.
В пиццерии нет собственной службы доставки, зато ребята активно работают с партнерами — «Яндекс. Едой» и «Деливери клаб».
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