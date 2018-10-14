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/ На оружие российских государей смогут посмотреть челябинцы

На оружие российских государей смогут посмотреть челябинцы

19 октября в городе открывается выставка «Охота при дворе российских государей XVII—XVIII вв.еков».
сегодня в 07:23
  |  Культура

В Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка «Охота при дворе российских государей XVII—XVIII вв.еков». Посетителям обещают показать экспонаты, которые в прошлом были доступны только приближенным к царскому двору людям.

Среди экспонатов особое место занимает огнестрельное оружие, от качества которого во многом зависит успех ружейной охоты. Представленные на выставке охотничьи пищали, карабины, натруски для затравочного пороха, кошелек для кремней и лядунка-патронаш были выполнены лучшими мастерами Оружейной палаты, а немецкие аркебузы были преподнесены царю в дар. На выставке можно увидеть ружья, штуцеры. — рассказали сайту «Первый областной» в государственном историческом музее Южного Урала.

Кроме того, челябинцы узнают, с каким оружием охотились на медведя, во что одевалась царская свита на охоту, а также другие подробности из охотничьей жизни российских царей. Отметим, открытие выставки запланировано на 19 октября.

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