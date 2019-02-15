/ Концерт в память о руководителе «Уральского диксиленда» состоится в филармонии

Театрализованный концерт «Поэзия джаза» представят в Челябинской филармонии. Это будет настоящая инструментальная пьеса, исполненная в классическом джазовом стиле — бибоп, свинг, диксиленд, босанова, фьюжн. Музыка проиллюстрирует тексты Бродского, Фицджеральда, Аксенова и других авторов. Сам концерт посвящен памяти руководителя «Уральского диксиленда» Алексея Лейкина, ушедшего из жизни в 2016 году.

Если на стихи написать музыку — они станут песней. А инструментальная пьеса порой может обрести голос. Взаимосвязь джазовой музыки и музыки стиха станет главной темой совместной программы ансамблей «Уральский диксиленд» и «Маэстро Аккордеон» «Поэзия джаза». — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

«Поэзия джаза» состоится в концертном зале имени Сергея Прокофьева 16 февраля. Гостей ждут в 18:00. Билеты уже доступны в Городских зрелищных кассах, кассе концертного зала и на сайте филармонии.