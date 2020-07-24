Больше тысячи бутылок паленого алкоголя изъяли у жителя Челябинска

Товар он хранил в своем доме в Металлургическом районе.

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского Главка задержали жителя Металлургического района 1973 года рождения. Мужчина в собственном доме организовал склад немаркированой алкогольной продукции. В его распоряжении было более 10 тысяч наименований, полицейские изъяли свыше 1 300 бутылок. В случае продажи горе-предприниматель получил бы не менее 400 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 „производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“, максимальная санкция которой — лишение свободы сроком до шести лет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время алкомагнат находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.