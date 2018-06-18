/ Олег Митяев поблагодарил губернатора Челябинской области за помощь в организации «Ильменки»

На Южном Урале завершился фестиваль авторской песни.

«Ильменка» традиционно становится местом сбора тысяч поклонников творчества бардов. На этот раз гостей не остановила даже прохладная погода. Организаторы утверждают, что за 3 дня — с 15 по 17 июня, фестиваль посетило 12,7 тысяч человек. Завершающим аккордом стало выступление южноуральского Олега Митяева. Бард вспомнил прошлые годы и отметил поддержку фестиваля властями.

Раньше, помню, мы собирались у костра, что-то сварили, посидели и песни попели. Потом нас стало так много, уже комсомол подключился, начал помогать. Потом комсомол кончился, появились бизнесмены. Они стали вспоминать свою юность и поддерживать финансово. Так фестиваль продолжался. Сейчас вы сами знаете какое время. Что теперь делать? Одна надежда на Бориса Дубровского. Он поддерживает. — поблагодарил Олег Митяев главу региона.

Сайт «Онлайн ТВ» транслировал выступление «Олег Митяев представляет…». Посмотреть концерт можно здесь.

Напомним, Ильменский фестиваль поддерживает традиции открытости. Для гостей мероприятия вход и посещение выступлений остается бесплатным. Также было и в этом году.