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/ Олег Митяев поблагодарил губернатора Челябинской области за помощь в организации «Ильменки»

Олег Митяев поблагодарил губернатора Челябинской области за помощь в организации «Ильменки»

На Южном Урале завершился фестиваль авторской песни.
сегодня в 11:23
  |  Культура

«Ильменка» традиционно становится местом сбора тысяч поклонников творчества бардов. На этот раз гостей не остановила даже прохладная погода. Организаторы утверждают, что за 3 дня — с 15 по 17 июня, фестиваль посетило 12,7 тысяч человек. Завершающим аккордом стало выступление южноуральского Олега Митяева. Бард вспомнил прошлые годы и отметил поддержку фестиваля властями.

Раньше, помню, мы собирались у костра, что-то сварили, посидели и песни попели. Потом нас стало так много, уже комсомол подключился, начал помогать. Потом комсомол кончился, появились бизнесмены. Они стали вспоминать свою юность и поддерживать финансово. Так фестиваль продолжался. Сейчас вы сами знаете какое время. Что теперь делать? Одна надежда на Бориса Дубровского. Он поддерживает. — поблагодарил Олег Митяев главу региона.

Сайт «Онлайн ТВ» транслировал выступление «Олег Митяев представляет…». Посмотреть концерт можно здесь.

Напомним, Ильменский фестиваль поддерживает традиции открытости. Для гостей мероприятия вход и посещение выступлений остается бесплатным. Также было и в этом году.

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