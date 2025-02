«Уральский диксиленд Игоря Бурко» отпраздновал свой юбилей на сцене

Артисты выступили вместе с Диксилендом под управлением Максима Пиганова

Ансамбль «Уральский диксиленд» отметил юбилей, 55 лет. Музыканты решили отпраздновать не в своем кругу, а громко, ярко, на весь Челябинск. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» заснял выступление артистов в Концертном зале имени Прокофьева и передал поздравления от редакции.

55 лет — возраст немаленький. За эти годы ансамбль покорил сотни поклонников и продолжает привлекать внимание новых фанатов диксиленда и джаза.

«Если ты любишь музыку, которую играешь, ты будешь стараться ее играть хорошо, в джазе это очень важный момент. И ты будешь стараться привносить что-то новое. Мы неустанно, 55 лет, находимся в таком творческом поиске. Джаз коварен тем, что тебе нельзя просто взять ноты и сыграть так, как кто-то написал. Все время приходится быть в творческой и спортивной форме, чтобы всегда стараться публику и требовательных и искушенных коллег удивить. Мы стараемся, пока вроде еще есть порох в пороховницах», — поделилась секретом успеха директор ансамбля Наталья Риккер.

Отметить юбилей решили не в одиночку, а с друзьями, Диксилендом под управлением Максима Пиганова «Дикси-Джем» и певицей Кариной Кожевниковой. Вместе они исполнили произведения Дж. Маркса, С. Симонса, Ю. Л. Боумена, И. Дунаевского, М. Гордона, П. Мисраки, Э. Джолсона, П. Барбарина. Звучали композиции All Off Me, Twelfth Street Rag, «Спи, мой мальчик», Avalon, Up A Lazy River.

Напомним, «Уральский диксиленд» был создан в Челябинске в 1969 году на базе филармонии. Его руководителем стал трубач Игорь Бурко. За прошедшие 55 лет музыканты выступали по всей стране, в республиках СССР и Европе.