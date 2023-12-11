Объявлена дата открытия ледового городка в Челябинске

Работа на площади Революции не прекращается даже в мороз

Администрация Челябинска сообщила, что ледовый городок на площади Революции будет готов к 25 декабря. Монтаж ледяных и деревянных конструкций не прекращается даже несмотря на аномально холодную погоду.

Как заявил на аппаратном совещании в мэрии Челябинска вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, к 25 декабря планируется завершить монтаж праздничной иллюминации. К этой же дате буду завершены и основные строительные работы.

«Ледовый городок, несмотря на погодные условия, строится по графику. Предполагаем открытие после 25 декабря, на этой неделе опубликуем всю новогоднюю афишу», — пояснил заместитель главы города по социальной политике Сергей Авдеев.

Ранее администрация Челябинска объявляла, что новогодний городок начнет работу 22 декабря, но из-за теплой погоды в начале строительства не успел замерзнуть лед, необходимый для городка. Напомним, в этом году темой ледового городка выбраны сказы Павла Бажова.