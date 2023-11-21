Ледовый городок в центре Челябинска построят к 22 декабря

Подрядчиком стала компания из Екатеринбурга

В Челябинске провели аукцион на строительство ледового городка на площади Революции. Единственным участником и победителем стала компания из Екатеринбурга «Уральский лед». Она уже третий год подряд украшает центр города к Новому году и разрабатывает проект ледового городка. Контракт с фирмой управление культуры администрации Челябинска заключает на 15 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.





Подрядчик к 22 декабря 2023 года построит ледовый городок, после этого займется обслуживанием фигур и горок, обеспечением музыкального сопровождения, а в феврале 2024 года демонтирует их. Темой ледового городка в этом году являются сказы Павла Бажова.

«Ледяные фигуры должны быть объемные, соразмерные и пропорциональные. Их необходимо установить на постаменты изо льда»,— указано в техзадании.





Героями новогодней площадки станут привычные Дед Мороз и Снегурочка, Новогодний трон, а также герои и объекты сказок Огневушка-Поскакушка, Великий Полоз, Золотой Волос, Ермаковы лебеди, Хозяйка Медной горы, Старатели, Данила-мастер, Синюшкин колодец, Таюткино зеркальце, Каменный цветок. Не обойдется и без символа 2024 года — дракона.





На площади Революции построят шесть горок разной высоты: «Гора Малахитовая», «Гора Самоцветная», «Гора Медная», «Каменный ручей», «Ящерки», «Гора Медная». Их возведут по ГОСТу, поэтому они будут соответствовать нормам безопасности. Играть дети смогут в лабиринтах «Цветочная поляна», «Великий Полоз» и «Серебряное копытце». Уже по традиции построят и дом Деда Мороза.





Между фигурами изо льда разместят фотозоны. По периметру ледового городка установят ограждения. Их украсят светящимися новогодними деревьями, выполненными из акрила.





Украшением площадки также станут световые конструкции «каменный цветок» и малахитовая шкатулка. На входах в ледовый городок установят новогодних персонажей.





ООО «Уральский лед» работает с августа 2010 года. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, указано в базе «СБИС». Владелец и директор — Дмитрий Чертовиков. Фирма заключила 20 госконтрактов на 69 млн рублей. Большинство договоров связаны с работами в Челябинске по созданию проекта ледового городка, его строительству и демонтажу, а также возведению горок. В 2022 году чистая прибыль организации составляла 701 тыс. рублей.