На главной площади Челябинска продолжает работать новогодний подарок горожанам от телеканала ОТВ — Дом Деда Мороза. Со дня открытия, 28 декабря, его успели посетить более 25 тысяч человек. А в день православного Рождества к Деду Морозу присоединились музыканты — герои программы «Хорошие песни», выступившие на сцене площади Революции.
Сегодня, 7 января, ведущий программы «Хорошие песни» Алексей Кнышенко пригласил выступить на площади Революции героев своей передачи. Вместе они исполнили новогодние, рождественские и патриотические песни. А все зрители заодно могли посетить Дом Деда Мороза от нашего телеканала — и ни один из них не ушел без подарка.
«Мы сами не ожидали такой популярности проекта „Дом Деда Мороза“ от ОТВ. В прошлом году за все время работы дома его посетили около 40 тысяч человек. В наступившем — только с начала январских каникул наш Дед Мороз принял уже 25 тысяч гостей! И это не только дети: даже взрослые, солидные люди всерьез стоят в очереди, чтобы побеседовать с Дедом Морозом и выходят от него счастливыми!» — рассказал заместитель гендиректора медиахолдинга «Первый областной» по спецпроектам Павел Михайлов.
Челябинцы тоже отмечают, что новогодняя фишка от областного телеканала им очень нравится. По словам жительницы города Ирины, от общения с Дедом Морозом и Снегурочкой в восторге оказались не только челябинки, но и ее пожилые родители.
Напомним, Дом Деда Мороза от ОТВ будет работать без выходных до конца каникул. А когда наступят трудовые будни, челябинцы и гости города смогут посетить его по выходным.