В Челябинске 25 тысяч человек посетили Дом Деда Мороза от ОТВ

Новогодний волшебник продолжит работать на площади Революции до конца января

На главной площади Челябинска продолжает работать новогодний подарок горожанам от телеканала ОТВ — Дом Деда Мороза. Со дня открытия, 28 декабря, его успели посетить более 25 тысяч человек. А в день православного Рождества к Деду Морозу присоединились музыканты — герои программы «Хорошие песни», выступившие на сцене площади Революции.



Сегодня, 7 января, ведущий программы «Хорошие песни» Алексей Кнышенко пригласил выступить на площади Революции героев своей передачи. Вместе они исполнили новогодние, рождественские и патриотические песни. А все зрители заодно могли посетить Дом Деда Мороза от нашего телеканала — и ни один из них не ушел без подарка.

«Мы сами не ожидали такой популярности проекта „Дом Деда Мороза“ от ОТВ. В прошлом году за все время работы дома его посетили около 40 тысяч человек. В наступившем — только с начала январских каникул наш Дед Мороз принял уже 25 тысяч гостей! И это не только дети: даже взрослые, солидные люди всерьез стоят в очереди, чтобы побеседовать с Дедом Морозом и выходят от него счастливыми!» — рассказал заместитель гендиректора медиахолдинга «Первый областной» по спецпроектам Павел Михайлов.

Челябинцы тоже отмечают, что новогодняя фишка от областного телеканала им очень нравится. По словам жительницы города Ирины, от общения с Дедом Морозом и Снегурочкой в восторге оказались не только челябинки, но и ее пожилые родители.

Напомним, Дом Деда Мороза от ОТВ будет работать без выходных до конца каникул. А когда наступят трудовые будни, челябинцы и гости города смогут посетить его по выходным.

