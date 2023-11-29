В Челябинске начали монтаж главного ледового городка

В 2023 году он посвящен сказам Бажова

29 ноября на площадь Революции привезли строительные материалы. С самого утра рабочие здесь монтируют главный Челябинский ледовый городок. В сезон 2023—2024 он будет посвящен сказам Бажова.



Тематику жители города выбирали голосованием еще в мае 2023 года. В октябре екатеринбургская компания «Уральский лед» представила проект ледового городка. Фирма уже третий год подряд украшает центр Челябинска к Новому году.

На площади возведут шесть горок разной высоты и ансамбль из ледовых скульптур. Помимо стандартных Деда Мороза и Снегурочки появятся Огневушка-поскакушка, Великий Полоз, Золотой Волос, Ермаковы лебеди, Хозяйка Медной горы, Старатели, Данила-мастер, Синюшкин колодец, Таюткино зеркальце, Каменный цветок.

Закончить строительство планируется к 22 декабря. Согласно контракту на сайте госзакупок, новогодний городок обошелся городу в 15 миллионов рублей.