Фестиваль «Театры без крыш» откроется в Магнитогорске уличным шествием

На все спектакли фестиваля вход свободный

С 2 по 4 июня в Магнитогорске пройдет второй фестиваль уличных театров «Театры без крыш». Первый состоялся в Челябинске в августе 2022 года с несомненным успехом: несколько дней по центру города гуляли клоуны, фокусники, мимы на ходулях, фотографировались и веселились. Парк «Притяжение» в Магнитогорске на три дня станет открытой театральной площадкой.

На днях опубликована обновленная афиша предстоящего фестиваля. Хедлайнерами станут театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Сам фестиваль «Театры без крыш» — задумка и давняя мечта режиссера и актера Алексея Тетюева, основателя «Театрального пространства свободы».

Все начнется 2 июня грандиозным театральным шествием по парку «Притяжение»: клоуны, артисты, ходулисты, музыка. Вечером этого же дня столичный театр «Микос» представит свой спектакль «Авиаторы». Это набор уморительных сценок, не всегда связанных друг с другом, но это не важно. Мимичные шутки, акробатические трюки, игра и интерактив — на фестивале в Челябинске хохотала вся Кировка.

Выступит и авангардный дуэт NEBOLET, обладатель гран-при первого фестиваля «Театры без крыш». Актеры сыграют и спектакль-победитель «Бабайки или НеТо» и новую постановку MOMENTO MORI. Все это — в субботу 3 июня.

3 июня московский «Театр Вкуса» представит моноспектакль «Семейная пекарня» (его играли в прошлом году во дворике «ФортеПьяно»). По ходу спектакля будут по-настоящему печь хлеб. Из Санкт-Петербурга со спектаклем «Улитная рапсодия» впервые на Южный Урал приедет уличный театр «Комик-трест». Это ландшафтный спектакль о любви, дружбе и соперничестве между тремя огромными улитками. Дебютантами на фестивале в этом году станет и театр «Пластилиновый дождь» из Самары со спектаклем «Из жизни аистов».

4 июня театр Talk из Магнитогорска представит аудиопостановку-променад «Валить нельзя остаться» о родном городе, а столичный театр «МорэS» сыграет спектакль «Молодоже... ы».