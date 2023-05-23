В Челябинске выбрали тему ледового городка на зиму 2024 года

В голосовании приняли участие меньше тысячи человек

В Челябинске завершилось голосование по выбору темы главного ледового городка в следующем году. В течение недели все желающие могли проголосовать за лучшую, по их мнению, тему. Из всех предложенных вариантов горожане выбрали «Малахитовую шкатулку», по творчеству Павла Бажова. За эту идею проголосовали… 232 человека.



Всего в опросе от города-миллионника приняли участие 884 человека, авторизованных в системе голосования через «Госуслуги». Второй по популярности вариант — тема «Музыкальный калейдоскоп». На третьем месте — «Приключения Незнайки и его друзей». Варианты про спорт, роботов и доктора Айболита набрали меньше всего голосов.



Теперь на выбранную тему будет подготовлен проект, который покажут горожанам в начале осени. А уже в ноябре выберут подрядчика и начнут строительство.



Напомним, в прошлом году на центральной площади города открывали «Ледяной аквариум».

