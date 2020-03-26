Новый онлайн-проект для детей и школьников запускает медиахолдинг ОТВ

Для участия приглашаются челябинские актёры.

Послушать 00:00

Медиахолдинг ОТВ в рамках проекта «Online-театр» будет транслировать новый проект под названием «Челябинские актёры — детям!». Его суть в том, что челябинские деятели культуры будут читать сказки и различные произведения школьной литературы в режиме онлайн, а послушать их сможет любой желающий.

Начиная с 30 марта и по 10 апреля по будням, с 10:00 до 12:00 челябинские актёры будут читать различные произведения для маленьких зрителей. Причём происходить всё это будет на фоне красивых декораций Челябинского молодёжного театра.

«В период, когда все театры и концертные залы закрываются, мы зовём вас слушать детские книги! Уверен, зрители услышат не только детские сказки, но и повесть Каверина „Два капитана“, и историю Василия Тёркина, и стихи Есенина»,— сказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Уже в этот понедельник, 30 марта, народная артистка Ольга Телякова прочитает для зрителей в режиме онлайн произведение Антона Чехова «Каштанка».

Все желающие принять участие в проекте актёры могут подать заявку на единый электронный адрес teatr-online@mail.ru. По всем вопросам можно обращаться по телефону координатора: 8 908 061-26-23.