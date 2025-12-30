Что посмотреть челябинцам на новогодних каникулах — 2026

Классика, которая создает праздничное настроение

В преддверии Нового года многие челябинцы ищут фильмы, которые помогут создать нужную атмосферу — будь то фон для приготовления оливье или полноценный праздничный сеанс. ИА «Первое областное» собрало топ от нашей редакции, чтобы поднять новогоднее настроение. В списке советская классика и зарубежные фильмы.

Комедия «Карнавальная ночь» (0+)

Дебют режиссера Эльдара Рязанова. В Новый год вспоминаем рабочие будни и наблюдаем, как молодость и задор побеждают бюрократию в лице директора клуба Огурцова. Смотрим на новогодний бал и организовываем беспроигрышный рецепт праздника.





Телевизионный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

Нестареющая классика Эльдара Рязанова, которая никогда не надоест, даже если фильм уже давно знаешь наизусть. Мелодраму показывают по телевидению в канун Нового года вот уже 30 лет, и каждый год мы вновь и вновь переживаем за героев, как в первый раз.





Сказки Александра Роу

Кто не знаком со сказками советского кинорежиссера? Наши любимые — «Морозко» (12+) и «Вечера на хуторе близ Диканьки» (0+). Мир, где реальность смешивается с фантазией. Яркие костюмы, зимние пейзажи и персонажи, знакомые с детства. Здесь есть все: и добрая Настенька, которую ждет волшебство, и озорной черт, крадущий месяц с небес. А представьте, если посмотреть обе эти сказки в один вечер?









Мюзикл «Чародеи» (0+)

Волшебники среди людей, говорящие коты, ожившие портреты и любовное зелье — нет, это не Булгаков, а Константин Бромберг. Смотрим, как герои изготавливают волшебную палочку, а параллельно режем ингредиенты в магическое… то есть традиционное оливье на новогодний стол.





Комедия «Тариф Новогодний» (18+)

«Новый год будет!» — слоган фильма режиссера Евгения Бедарева. Чудеса случаются, если позвонить на случайный номер. Особенно если ты нечаянно попал в прошлое. Теперь героям предстоит предотвратить автокатастрофу и встретить любовь.





Мелодрама «Отпуск по обмену» (18+)

Устали под конец года и хотите отдохнуть от своих проблем? Айрис и Аманда тоже хотели, поэтому в самый разгар праздников они совершили отчаянный и гениальный шаг: поменялись домами, странами и жизнями на две рождественские недели. Их жизни кардинально меняются, и режиссер, автор сценария и продюсер Нэнси Майерс в одном лице показывает, как девушки вдали от родного дома находят новые краски жизни и внезапную любовь.





Мультфильм «Клаус» (6+)

Если хотите разгрузить голову от новогодней суеты, самое время окунуться в почтовую империю Крайнего Севера режиссера Серхио Паблоса (его известное творчество — мультфильм «Гадкий Я»). Сюда отправляют исправляться ленивого и избалованного подростка, но, вместо скучной работы, он оказывается в центре старых семейных тайн и обид. Уже отчаявшись все исправить, он встречает в заснеженном лесу загадочного отшельника Клауса. Эта встреча навсегда изменит не только его жизнь, но и саму историю Рождества. Этот мультфильм подойдет как для просмотра с детьми, так и самим взрослым.



