«Ночь музеев — 2025» пройдет в Челябинске 17 мая

Первым о мероприятиях в эту дату рассказал Музей изобразительных искусств

В Челябинске ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет 17 мая. Традиционно к ней присоединяются крупные музеи и галереи города, первым мероприятия в этот вечер анонсировал Музей изобразительных искусств на площади Революции.

Все мероприятия в музее будут посвящены 80-летию Великой Победы и связаны с действующей выставкой «Повесть о войне». Так, в Александровском зале проведут интерактивное занятие для детей и экскурсии по выставке, лекцию-концерт «Три чуда в искусстве» совместно с музыкантами челябинского симфонического оркестра, поэтические чтения и читку пьесы от Молодежного театра.



В Златоустовском зале готовят мастер-классы по открытке в технике коллажа, рисунку углем и росписи тельняшки, а также лекцию — дегустацию парфюмерии «Парфюмерия Победы».

В Каслинском зале обещают экскурсии по павильону, лекции о картинах военной жизни и музейной работе, а также моноспектакль Александра Майера «Русский огонек» по стихотворениям Николая Рубцова.

Мероприятия начнутся в 12:00 и будут идти до полуночи. Возрастное ограничение на разные интерактивы — от 6+ до 16+.