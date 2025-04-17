В Челябинске покажут артефакты древнегреческих колоний

Все экспонаты привезут из музея «Фанагория»

В Челябинске откроется выставка с античными артефактами прошлого тысячелетия. Горожанам представят находки из музея-заповедника «Фанагория», обнаруженные в Северном Причерноморье, сообщают в региональном Минкульте.

Выставка «Античность и Урал: культурная связь через века» откроется в Историческом музее Южного Урала. Главными экспонатами станут мраморная стела с древнеперсидской клинописью V века до нашей эры, предметы эпохи царя Митридата VI (в том числе вещи из его резиденции) и останки античного корабля, обнаруженного в Таманском заливе.

Также челябинцам покажут коллекцию монет, собранную челябинским археологом Николаем Минко во время исследований в Южном Зауралье и Северном Причерноморье.

Экспозиция (0+) откроется 30 апреля и будет работать до 3 августа.