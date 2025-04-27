В Челябинской Публичке разрешили шуметь, петь и танцевать

Здесь прошла акция «Библионочь»

Сотни челябинцев решили провести свой выходной в библиотеке. Все потому, что в России прошла «Библионочь» — акция, когда «храмы книг» работают допоздна, в них можно петь, играть на инструментах, проходить квесты и даже приводить собак (правда, только участников мероприятий). За главным книжным праздником в Челябинской областной универсальной научной библиотеке наблюдал наш фотокорреспондент.

В этом году акция проходила под названием «Свои герои». В Публичке решили вспомнить всех героев, видимого и невидимого фронта. В обычно скрытых от глаз посетителей коридорах фонда открыли выставку с героями российского спорта, на втором этаже провели квест о героях-космонавтах.

На первом этаже учащиеся ЧВВАКУШа показали интерактивную выставку с измерительными приборами, сотрудники отряда «ЛизаАлерт» рассказали о поиске людей, а работники Публички провели мастер-классы по созданию миниатюрной книжки.

Главной звездой первого этажа библиотеки (да и вообще всего вечера) стала овчарка Грета. Очередь на фото к ней не стихала ни на минуту. Хоть в этот вечер она была в роли модели, но вообще она состоит на более серьезной работе — разыскивает людей. Видео с Гретой вы можете увидеть в нашем телеграм-канале.

Конечно, рассказали челябинцам и о героях Великой Отечественной и специальной военной операции. Гостям библиотеки показали амуницию РККА, агитплакаты сороковых, познакомили с героями, которые лежали в челябинском эвакогоспитале № 1722.

Также любой желающий смог отправить письмо бойцам, которые сейчас находятся на передовой.

В главном зале на третьем этаже библиотеки не смолкали творческие выступления, чтения стихов, записи открытых подкастов. Присоединился к «Библионочи» и Театр кукол имени Вольховского. Актеры рассказали о героях военного времени в своих спектаклях, показали несколько номеров из постановок (из «Петрушки на войне» вы можете увидеть в нашем телеграм-канале) и спели «Полонез Огинского» — это была маленькая премьера для театра, потому что произведение не поют в одноименном спектакле из репертуара.

Принял участие в «Библионочи» и талисман телеканала ОТВ «Отвин». Он раздал всем «пять», почитал книги и поучаствовал а мастер-классах.

Все мероприятия сопровождались песнями, танцами, демонстрацией одежды прошлых лет от творческих коллективов и исторических клубов Челябинска.

Напомним, в этом году «Библионочь» проходила уже в 14 раз.