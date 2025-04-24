Туристический сезон на Аркаиме откроется 1 мая

В этот день запустят новую выставку «Иткуль. Искусство зауральских металлургов»

Летний туристический сезон на Аркаиме в Брединском районе Челябинской области откроется 1 мая. В этот день для гостей проведут игры и лекции по археологии и истории создания заповедника. Об этом сообщают в пресс-службе музея.

Откроется сезон с новой выставки «Иткуль. Искусство зауральских металлургов» (6+). В экспозиции будет представлено более 100 предметов, рассказывающих о феномене иткульской культуры, ее бытовании, расцвете и угасании. Экспонаты представят металлургическое и гончарное производство, духовный и сакральный мир людей, живших на территории области несколько тысяч лет назад.

Также 1 мая на Аркаиме проведут «Свою игру» и лекции про татуировки у древних людей и детство в эпоху бронзы.