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/ Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера

Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера

Александр Паль принял участие в записи видео для группы Biting Elbows.
сегодня в 18:49
  |  Культура
Уроженец Челябинска Александр Паль снялся в двух клипах группы Biting Elbows российского режиссера и клипмейкера, постановщика картины «Хардкор» Ильи Найшуллера. Работы получили название Heartache и Control.

В Heartache Палю разбивают сердце и его сбивает машина, а в Control вообще происходит кровавая резня. В общем, клипы не для слабонервных, но очень крутые. — пишет сайт Peopletalk.ru
До этого Александр Паль уже снимался в клипах российских музыкантов. В его портфолио есть работа с группой «Ленинград» и певицей Мусей Тотибадзе. Отметим, что Александр Паль и Илья Найшуллер вместе работали над клипом «Вояж».

Напомним, Biting Elbows получили широкую известность после видео на песню The Stampede, которое было полностью снято от первого лица. После этого клипа, а также снятого в похожей стилистике фильма «Хардкор», Илью Найшуллера заметили на западе. В частности канадский исполнитель The Weeknd пригласил российского режиссера для съемок клипа на песню False Alarm.
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