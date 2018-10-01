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/ Наслаждаться едой и лекцией об искусстве предлагают челябинцам на арт-ужинах

Наслаждаться едой и лекцией об искусстве предлагают челябинцам на арт-ужинах

Необычный проект помогает стать известнее российским художникам.
сегодня в 07:23
  |  Культура

Для тех, кто прогуливал культурологию в университете или всегда мечтал узнать больше о художниках разных стран и эпох, в Челябинске организовали необычную выставку. Она проходит в формате арт-ужина. Заинтересованные горожане приходят в отель в центре города, слушают лекцию о живописцах и графиках, задают вопросы. И в то же время могут познакомиться с картинами российских авторов и даже купить их.

Это выставка-продажа, мы подбираем работы под одну концепцию, но наша главная цель — правильно их показать. Чтобы люди могли приобрести работу себе. Многие работы мы подбирали именно так, чтобы их можно было использовать в интерьере. Здесь у нас картины консервативные, ведь в отеле нельзя поставить ограничение по возрасту. Работы приезжают к нам из разных городов. Например, на следующей выставки будут произведения художников из Перми, Екатеринбурга, Челябинска. — поделилась с сайтом «Первый областной» искусствовед Марина Денкевич.

Выставки картин в Челябинске проводятся часто, для этого используют не только государственные галереи, но и частные, а также помещения музея, кафе и ресторанов. Нередки выставки в театре. Например, в ТЮЗ перед премьерой спектакля «Принцип Леонарда» в холле развесили работы художника по костюмам, в том числе не связанные с постановкой.

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