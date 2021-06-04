Хореограф Надежда Калинина: «В Челябинске очень хочется поставить „Золушку“»

Как омский хореограф ставит французские спектакли на сцене Театра оперы и балета

В театре имени Глинки подходит к финалу уникальный балетный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». В масштабном событии приняли участие сразу пять театров из крупных городов России. Со своими спектаклями уже выступили труппы из Омска, Самары, Йошкар-Олы, Челябинска. Закрывается фестиваль 5 июня вечером одноактных балетов театра из Уфы.

Челябинский театр для XII фестиваля подготовил премьеру феерии «Сказки Гофмана». Этот проект стал возможен благодаря тесному сотрудничеству нашего театра, хореографа-постановщика Надежды Калининой и продюсерского центра Franceconcert.

Благодаря этому союзу в репертуаре театра появились «Ида», «Кармина Бурана», а теперь и «Сказки Гофмана» — эти премьеры с успехом прошли в Европе. Мы побывали на балете и уже делились с вами впечатлениями о танцевальных номерах, сценографии и фееричной смеси театральных жанров на одной сцене.





Микс балета и оперы позволил развернуть под сводами Челябинского театра фантастическое и необычное действие. Из-за особенностей сцены хор пришлось размещать в ложах, а солисты выходили на сцену наравне с балетными артистами.

Мы спросили у Надежды Калининой, как удалось вписать европейский спектакль в челябинский театр и в чем особенность смешения жанров.





— У нас получился театр в театре. Мы развернули декорации, расписали шаги на сцене и поняли, что разместить хор не получится. Тогда пришло элегантное решение, благо, места в ложах еще не успели пустить в продажу. В итоге сцена получилась отличная, был воздух. Я пыталась минимально вписать солистов, не хотела дублирования персонажей на сцене. Но признаюсь, у нас были мысли добавить оперным солистам еще и движений, — смеется Надежда Калинина.

— Синтез жанров — это запрос от театра или шаг в сторону зрителя и более масштабного действия на сцене?

— Для меня это в первую очередь желание самого театра сделать что-то новое. Конечно, когда я создаю проект, я думаю о зрителе, чтобы было понятно, интересно. Стараюсь представлять себя обычным человеком, который заплатил деньги, пришел на спектакль, чтобы получить удовольствие. Не критик театральный, а обычный зритель. И поэтому я жду чего-то потрясающего. Очень много в последнее время проектов, где увлеклись эпатажем, но перестали думать о публике. Все чаще происходит даже диалог между постановщиком и театром: вам спектакль для зрителя или для «Золотой маски»?

Балет-феерия «Сказки Гофмана» на сцене Челябинского театра оперы и балета



— То есть современные спектакли, например, с минималистичной сценографией и костюмами…

— Что значит «современные»? Еще Баланчин такие минималистские постановки делал, но он просто был ограничен по бюджету. Для меня минимализм на сцене — это всегда показатель того, что театр не может себе позволить декорации. Потому что в зрелищном дизайне это намного интереснее смотреть, чем вот это «убери все, и мы будем в черном кабинете смотреть на голые тела».

Насколько это современно? Мне кажется, это уже прошлый век. Посмотрите по сторонам. Что делает «Метрополь»? Так что не надо прикрываться модой, если бюджет не позволяет. И все должно быть в этих декорациях и костюмах идеально. Если есть какие-то огрехи и складки, кто-нибудь из зрителей заметит. Не нужно думать, что зритель — дурак. И если постановку никто не понимает, то тоже не надо говорить, что нынче модно что-то не понимать. У нас была мысль добавить «Гофману» титры с французского, но мы отказались от этой идеи, потому что и без либретто происходящее на сцене очень понятно.

Балет-феерия «Сказки Гофмана» (Челябинский театр оперы и балета, постановщик — Надежда Калинина)



— Несколько челябинских спектаклей с успехом проехали Европу в рамках Franconcert. Насколько сложно ставить такие совместные проекты и как их принимали зрители?

— Разумеется, такое сотрудничество накладывает определенные обязательства, и я рада, что Челябинский театр оперы и балета может себе это позволить. У меня сложились очень теплые отношения с труппой в целом, рада этому опыту.

Французские коллеги ограничивают число персонажей в спектакле и ставят условия в отношении декораций — те должны быть мобильными, чтобы с легкостью адаптироваться под разные сцены европейских городов, и при этом зрелищные. Собственно, я в этом стиле и работаю, не люблю минимализм. Мне всегда нужны какие-то красивые объекты на сцене, свет.

Участвуют коллеги и в либретто. Например, для «Сказок Гофмана» была проделана грандиозная работа, я вырезала все речитативы, долго сортировала музыку, что оркестровать. Но итог понравился и мне, и публике. Челябинские спектакли, да и вообще русский балет очень ценится в Европе, там есть запрос на это. И приятно, что зрители в зале подготовлены. Например, во Франции не хлопают по ходу действия, копят эмоции для финала, зато после занавеса долго не отпускают артистов, очень щедры на овации.

— А челябинская публика?

— Замечательная. Я бы с удовольствием поставила еще что-нибудь в Челябинске. Тем более что у меня отличные отношения с солистами и кордебалетом. Мечтаю в рамках Franconcert создать здесь «Золушку». Ведь у вас и принц есть, и солистки на роль Золушки и мачехи. Жаль, Франция пока в Прокофьеве не заинтересована, авторские сроки не вышли, но ждать осталось недолго.

Балет «Эсмеральда» (Омский музыкальный театр, постановщик — Надежда Калинина)



В рамках фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» Омский театр во главе с постановщиком Надеждой Калининой показал свою удивительную «Эсмеральду». Главная фишка спектакля — мистическая составляющая.

— Я оживила горгулий, прежде этого никто не делал. Да и в целом действие более мистическое. Даже название «Эсмеральда» уже не так уместно, кажется, больше подходит авторское от Гюго — «Собор Парижской Богоматери», — уточняет Надежда Калинина.

Действие разворачивается под записанную музыку — балет выложен на фрагментах сложных и красивых произведений французских и немецких композиторов, потому что постановщику категорически не хотелось использовать музыку, написанную классиком Пуни. Надежда Калинина сама составила музыкальный фон балета, долго и кропотливо подбирая фрагменты из сочинений Франка, Сен-Санса, Фаре.

В результате музыка «Эсмеральды» органично вписалась в действие, стала соучастником, вела зрителя за собой под своды собора, там, где звон колоколов, бедный горбун в рваной одежде, чувственная красавица-цыганка и раздираемый противоречиями священник.

Балет «Бахчисарайский фонтан» (Марийский театр оперы и балета)



В рамках фестиваля на челябинской сцене развернулась постановкой театра из Республики Марий Эл. Творческая группа из Йошкар-Олы представила балет о любви «Бахчисарайский фонтан» (главную роль в котором, кстати, исполнил министр культуры и руководитель театра Константин Иванов). А днем позже самарский театр устроил вечер одноактных балетов.

Завершается фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» завтра, 5 июня, также одноактными балетами уфимского театра. И билеты еще есть в продаже!