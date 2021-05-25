Премьерой балета-феерии «Сказки Гофмана» откроется Международный фестиваль балета в Челябинске

Оцените оригинальность: из знаменитой оперы Жана Оффенбаха создан балет. Мы побывали на генеральной репетиции и увидели редкий микс оперы и балета





В четверг, 27 мая, в Челябинске состоится открытие XII Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». На этой вечер запланирована премьера балет-феерия «Сказки Гофмана» в постановке хореографа Надежды Калининой.







«Сказки Гофмана» — это новый совместный проект Челябинского театра оперы и балета и французского продюсерского центра Franceconcert, с которым Челябинский театр сотрудничает с 2015 года. Спектакль уже играли на европейских сценах, его видел парижский зритель, но в России постановку осуществили впервые.





Постановщик - хореограф Надежда Калинина, лауреат 8-го международного театрального форума «Золотой Витязь» серебряный призёр Федерального фестиваля «Театральный Олимп»

О продюсерской фирме Franceconcert Надежда Калинина отзывается с большим уважением:

«Они всегда создают что-то новое и в отличие от других компаний, не боятся экспериментировать рисковать, вкладывать деньги в новое», — подчеркивает хореограф.

Надежда Калинина, главный балетмейстер Омского государственного музыкального театра, поставила «Сказки Гофмана» в Челябинске в общей сложности за полтора месяца, в два приема. Она отмечает потрясающую работоспособность челябинской труппы, а также ее готовность сотрудничать и экспериментировать.

«Я безумно счастлива, что мы осуществили эту постановку в Челябинске, мне этот театр очень дорог. Это третья моя балетная постановка здесь (до этого были „Кармина Бурана“ и „Ида“ — Ред.), и артисты стали родными. Мне нравится мощное взаимопонимание, совместное желание творить и доверие друг другу», — говорит Надежда Калинина.

С оперой Гофмана случилась метаморфоза: ее трансформировали в балет, оставив от оперы «самые сливки», как выразилась хореограф-постановщик. Это происходит так: артисты балета танцуют, хор поет, расположившись на балконах по обе стороны, а оперные арии солисты исполняют со сцены, но чтобы не мешать танцовщикам. И все это одновременно.

Балет-феерия «Сказки Гофмана» — это история самого Гофмана, причем, с детства и до глубокой зрелости, сквозь все драматические переживания на длинном жизненном пути. Вот как рассказывает об этом исполнитель партии Гофмана, солист балета Валерий Целищев:





«Я меняю несколько образов: сумасшедший романтический герой, джокер и уставший взрослый человек. Самое сложное в нашем спектакле — дожить до конца. Во втором акте мы практически не уходим со сцены. Номер идет за номером. Будет видно, что мы все мокрые: тут сказывается и жара, и костюмы сложные, и нагрузка. Но это очень интересный спектакль, я уверен, что он зайдет на «ура», — улыбается Валерий Целищев.



Сергей Новиков впервые работал в Челябинском театре оперы и балета и восхищен профессионализмом труппы

Художник-постановщик «Сказок Гофмана» Сергей Новиков, главный художник Омского музыкального театра, описывает фабулу так: «Если очень просто, это история мужчины. В разные периоды жизни он встречает разных женщин. На самом деле это одна женщина, но она трансформируется так же, как и он».



В сценографии тема трансформаций подчеркивается максимально четко: главный декоративный элемент на сцене — огромное зеркало, точнее, три. Герой отражается в них одновременно, мы видим происходящее сразу в нескольких проекциях. В зеркале заключена и гофмановская мистика, и фантазийность, и загадочность, без которых он немыслим.





Что касается женщин, их четверо: театральная дива Стелла, тупая, но красивая Олимпия, трогательное создание Антония и развратная куртизанка Джульетта. Всех четверых играет одна актриса: в первом составе Виктория Дидюлькина, во втором — Лири Вакабаяси.

Солистка балета Виктория Дидюлькина волнуется перед премьерой



«Сложность моей партии в том, что образов у меня — четыре, и все кардинально разные. Такой скорости перевоплощения у меня пока не было. В каждой из героинь я нашла что-то свое. Это будто бы одна и та женщина... но они совсем не похожи,» — комментирует танцовщица Виктория Дидюлькина.





«Спектаклей, требующих такого количества перевоплощений, у нас, по сути, и нет... Только „Лебединое озеро“, где Одетта и Одилия. Поменять образ четыре раза, причем, не просто сменить костюм, а внутренне стать другой — задача сложнейшая, и это новый, очень интересный опыт для актрис», — комментирует хореограф Надежда Калинина.





Хореограф выразила восхищение работой ведущих солистов балета, отдельно отметила работу Кубаныча Шамакеева в роли Демона и танцовщицу Лири Вакабаяси в главной роли. Надежда назвала девушку «замечательным приобретением театра» и сказала, что в восторге от ее дарования, заинтересованности и богатства тела.

«Мы влюблены в Гофмана и в этот сложный материал. Постараемся сделать его максимально интересным, фантазийным, мистическим, оригинальным», — заключила хореограф-постановщик.

Премьера балета-феерии состоится 27 и 28 мая на сцене Челябинского театра оперы и балета.