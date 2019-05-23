/ На Южном Урале пройдет фестиваль детских спектаклей

Узнать подробности можно на пресс-конференции в прямом эфире.

С 23 мая по 10 июня в Челябинской области пройдет 30-й фестиваль профессиональных театров «Сцена-2019». В 10 городах региона покажут 14 спектаклей в рамках конкурсной программы и 11 спектаклей во внеконкурсной гастрольной программе для детской аудитории. Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, экскурсии для зрительской аудитории.

Открытие фестиваля начнется с пресс-конференция в театре кукол имени Вольховского, которую Медиахолдинг ОТВ покажет в прямом эфире. Участие в конференции примут: Елена Ильченко — начальник отдела искусств Министерства культуры, Ирина Анфалова-Шишкина — заместитель исполняющего обязанности Министра культуры Челябинской области, Татьяна Денисова — исполнительный директор фестиваля «Сцена», Александр Романов — председатель Челябинского отделения СТД, Елена Покорская — председатель жюри, Евгений Вильтовский — член жюри, Алена Литвиненко — представитель недетского жюри, Юлия Рыбакова — ведущий эксперт Московского центра развития кадрового потенциала образования (бывший МИОО), режиссер, театральный педагог.

Присоединится к трансляции можно 23 мая с 12:00 до 13:00 на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».