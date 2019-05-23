Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.42 -0.12 71.84 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ На Южном Урале пройдет фестиваль детских спектаклей

На Южном Урале пройдет фестиваль детских спектаклей

Узнать подробности можно на пресс-конференции в прямом эфире.
сегодня в 08:00
  |  Культура

С 23 мая по 10 июня в Челябинской области пройдет 30-й фестиваль профессиональных театров «Сцена-2019». В 10 городах региона покажут 14 спектаклей в рамках конкурсной программы и 11 спектаклей во внеконкурсной гастрольной программе для детской аудитории. Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, экскурсии для зрительской аудитории.

Открытие фестиваля начнется с пресс-конференция в театре кукол имени Вольховского, которую Медиахолдинг ОТВ покажет в прямом эфире. Участие в конференции примут: Елена Ильченко — начальник отдела искусств Министерства культуры, Ирина Анфалова-Шишкина — заместитель исполняющего обязанности Министра культуры Челябинской области, Татьяна Денисова — исполнительный директор фестиваля «Сцена», Александр Романов — председатель Челябинского отделения СТД, Елена Покорская — председатель жюри, Евгений Вильтовский — член жюри, Алена Литвиненко — представитель недетского жюри, Юлия Рыбакова — ведущий эксперт Московского центра развития кадрового потенциала образования (бывший МИОО), режиссер, театральный педагог.

Присоединится к трансляции можно 23 мая с 12:00 до 13:00 на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».

Культура
Ведущий артист Челябинского театра драмы встречает 80-летие
15.05.2019
Ведущий артист Челябинского театра драмы встречает 80-летие
Общество
Российские кинотеатры и библиотеки теперь вправе требовать паспорт для подтверждения возраста
19.04.2019
Российские кинотеатры и библиотеки теперь вправе требовать паспорт для подтверждения возраста
Культура
Из-за обрушения экрана кинотеатр имени Пушкина приостановил свою работу
15.04.2019
Из-за обрушения экрана кинотеатр имени Пушкина приостановил свою работу
Культура
Итоги благотворительного «Зеленого театра» — 2019 в прямом эфире
10.04.2019
Итоги благотворительного «Зеленого театра» — 2019 в прямом эфире
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
В южноуральской школе устроили праздник всего для 11 выпускников
сегодня в 10:52
В южноуральской школе устроили праздник всего для 11 выпускников
Хоккей
Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019
сегодня в 10:47
Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019
Культура
Челябинскому танцору балета вручили первый приз международного фестиваля
сегодня в 10:24
Челябинскому танцору балета вручили первый приз международного фестиваля
Происшествия
Два школьника оказались под машинами по пути домой в Челябинске
сегодня в 09:51
Два школьника оказались под машинами по пути домой в Челябинске
Культура
Челябинцев приглашают на концертную программу «Час органной музыки»
сегодня в 09:35
Челябинцев приглашают на концертную программу «Час органной музыки»
Происшествия
Кондуктора увезли на «скорой» с рабочего места в Челябинске
сегодня в 09:30
Кондуктора увезли на «скорой» с рабочего места в Челябинске
Общество
ЧМК начал акцию по благоустройству и уборке городских дворов
сегодня в 09:00
ЧМК начал акцию по благоустройству и уборке городских дворов
Культура
На Южном Урале пройдет фестиваль детских спектаклей
сегодня в 08:00
На Южном Урале пройдет фестиваль детских спектаклей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6