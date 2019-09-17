Сны о рояле: Чулпан Хаматова покажет челябинцам эксклюзивный 3D-спектакль

Жители города увидят постановку первыми в России.

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Театр Драмы имени Наума Орлова в Челябинске уже несколько дней готовится к премьере эксклюзивного спектакля.

В постановке «Сны о рояле» примут участие: Екатерина Сканави — российская пианистка, Владимир Варнава — танцовщик и народная артистка России Чулпан Хаматова. Экспериментальный спектакль расскажет о мире поэта Юрия Левитанского, перенесет зрителя на страницы книг.

«Вся „ткань“ спектакля получилась намного шире и неожиданней. Классифицировать эту постановку нельзя, потому что не понятно, что это за жанр. Я такого спектакля не видела. Очень важно, чтобы из этой „ткани“, каждый человек в зрительном зале понял, что это про него. Что он есть тот лирический герой», — пояснила Чулпан Хаматова, народная артистка России.

Декорации к спектаклю придуманы творческой командой, которая готовила номер Сергея Лазарева для выступления на «Евровидении» в 2016 году. Челябинские зрители будут первыми, кто увидит театральный эксперимент.

«Москва и Санкт-Петербург это всегда искушенная публика. Иногда кажется, что ты не творчеством занимаешься, а немного оглядываешься: поняли зрители это или нет. Нам хотелось, чтобы зрители пришли с теплыми сердцами, не оценивать нас», — добавила Чулпан Хаматова.

По словам артистов, спектакль — это практически импровизация, которая в разных городах будет дорабатываться. Премьера состоится уже завтра, 18 сентября.