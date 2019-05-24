Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.49 +0.07 71.84 0
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019»

В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019»

В 2019 году оценивать спектакли будут не только взрослые, но и дети.
сегодня в 17:43
  |  Общество

В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019». В этом году зрители увидят множество детских спектаклей: как знакомые всем «Конек-горбунок», «Сказка о Царе Салтане» и «Айболит», так и новый спектакль — «Детский альбом». Постановки покажут труппы из театров Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея.

Фестиваль пройдет в два этапа: первый — показ постановок на домашней сцене, второй — гастроли по городам области, которые остались вне конкурса.

Ранее это было в практике, когда театры показывали на собственной площадке спектакли в рамках конкурсной программы. Теперь мы снова вернулись к этому, для того, чтобы у театров снова была возможность наиболее профессионально представить свои спектакли. — рассказала сайту «Первый областной» исполнительный директор фестиваля «Сцена-2019» Татьяна Денисова.

Всего будет показано 25 спектаклей, из них только 14 в конкурсной программе. Побороться предстоит за звания лучшего режиссера, женскую роль, хореографа, сценографа, музыкальное оформление. И главная номинация — лучший спектакль.

В 2019 году в состав жюри войдут не только взрослые, но и дети. Например, Алене Литвиненко 16 лет, впервые ей предстоит выступить в роли театрального критика. Победителей фестиваля объявят 1 июня. В качестве приза им выплатят денежные премии от Заксобрания области.

Культура
На Южном Урале пройдет фестиваль детских спектаклей
вчера в 08:00
На Южном Урале пройдет фестиваль детских спектаклей
Культура
Челябинцев приглашают посетить концерт-спектакль, посвященный жертвам войны
06.05.2019
Челябинцев приглашают посетить концерт-спектакль, посвященный жертвам войны
Культура
Южноуральцев приглашают на спектакль «Знакомство с именами джаза»
11.04.2019
Южноуральцев приглашают на спектакль «Знакомство с именами джаза»
Общество
Южноуральцев приглашают на премьерный спектакль по мотивам «Пестрых рассказов» Чехова
08.04.2019
Южноуральцев приглашают на премьерный спектакль по мотивам «Пестрых рассказов» Чехова
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Расходы россиян на дорогие смартфоны увеличились
сегодня в 18:50
Расходы россиян на дорогие смартфоны увеличились
Общество
Олимпиадник из Магнитогорска получил шанс поступить в любой вуз без экзаменов
сегодня в 18:39
Олимпиадник из Магнитогорска получил шанс поступить в любой вуз без экзаменов
Происшествия
Упавшего в карьер ребенка ищут в Челябинской области
сегодня в 18:11
Упавшего в карьер ребенка ищут в Челябинской области
Общество
В Челябинске нашли пропавшего студента с Дальнего Востока России
сегодня в 18:01
В Челябинске нашли пропавшего студента с Дальнего Востока России
Общество
Последствия крупного лесного пожара устраняют в Челябинской области
сегодня в 17:49
Последствия крупного лесного пожара устраняют в Челябинской области
Общество
В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019»
сегодня в 17:43
В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019»
Происшествия
Александр Сребрянский проведет ближайшие месяцы в СИЗО
сегодня в 17:40
Александр Сребрянский проведет ближайшие месяцы в СИЗО
Происшествия
Стали известны обстоятельства «избиения» беременной челябинки соседом
сегодня в 17:18
Стали известны обстоятельства «избиения» беременной челябинки соседом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6