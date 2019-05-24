В 2019 году оценивать спектакли будут не только взрослые, но и дети.

В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019». В этом году зрители увидят множество детских спектаклей: как знакомые всем «Конек-горбунок», «Сказка о Царе Салтане» и «Айболит», так и новый спектакль — «Детский альбом». Постановки покажут труппы из театров Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея.

Фестиваль пройдет в два этапа: первый — показ постановок на домашней сцене, второй — гастроли по городам области, которые остались вне конкурса.

Ранее это было в практике, когда театры показывали на собственной площадке спектакли в рамках конкурсной программы. Теперь мы снова вернулись к этому, для того, чтобы у театров снова была возможность наиболее профессионально представить свои спектакли. — рассказала сайту «Первый областной» исполнительный директор фестиваля «Сцена-2019» Татьяна Денисова.

Всего будет показано 25 спектаклей, из них только 14 в конкурсной программе. Побороться предстоит за звания лучшего режиссера, женскую роль, хореографа, сценографа, музыкальное оформление. И главная номинация — лучший спектакль.

В 2019 году в состав жюри войдут не только взрослые, но и дети. Например, Алене Литвиненко 16 лет, впервые ей предстоит выступить в роли театрального критика. Победителей фестиваля объявят 1 июня. В качестве приза им выплатят денежные премии от Заксобрания области.