На Южном Урале появится почетное звание «Заслуженный артист Челябинской области»

Соответствующий законопроект разработали по инициативе губернатора Алексея Текслера

В Челябинской области разработали законопроект о получении работниками в сфере культуры нового почетного звания — «Заслуженный артист Челябинской области». Его будут присваивать за работу по развитию профессионального искусства в регионе, сообщили в пресс-службе правительства области.



Законопроект разработали по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Документ рассмотрят депутатами на заседании комитета Законодательного собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

«Звание заслуженного артиста Челябинской области будет присваиваться за работу по развитию профессионального искусства в регионе. Его обладателями смогут стать высокопрофессиональные артисты, режиссеры, балетмейстеры, дирижеры, композиторы, концертмейстеры, хормейстеры и музыканты, создавшие высокохудожественные произведения, получившие общественное признание», — сказали в пресс-службе.

Для того чтобы получить почетное звание, нужно работать в сфере культуры и искусства не менее десяти лет (для артистов балета, исполняющих первые партии, этот срок составляет пять лет) и иметь федеральные награды или поощрения губернатора или Законодательного собрания области.

Работникам сферы культуры, получившим новое звание, будет вручать нагрудный знак.