На северо-западе Челябинска установили двухметровые буквы «Тополинка»

Новый арт-объект находится на Академика Королева

В Челябинске в сквере установили новый арт-объект. Двухметровые буквы складываются в слово «Тополинка». Часть надписи закрывают посаженные деревья, поэтому слово плохо читается.



Находится арт-объект на пересечении улиц Академика Королева и Университетская Набережная. Локация немного странная: это далеко не самое заметное место микрорайона. Многие жители Тополиной аллеи даже еще не видели новинку.

«Логичнее было разместить буквы не в начале сквера, а в середине, на пересечении Братьев Кашириных и Академика Королева. Там всегда много людей, больше транспорта, и слово было бы заметнее», — рассуждают прохожие.

Сейчас пустующий сквер на Тополиной аллее наполняют новыми арт-объектами. Например, на отрезке между Университетской Набережной и Братьев Кашириных ведут работу по строительству сухого фонтана. Как рассказал ранее глава района Виктор Ереклинцев, фонтан должен быть готов уже в октябре.

На аллее уже установили арки, светящиеся в темноте.

Вскоре на Академика Королева должны появиться многофункциональные уличные тренажеры и детские площадки. Среди самых интересных идей детская площадка с уличными музыкальными инструментами: барабанами, ксилофонами, колоколами и тубофонами.