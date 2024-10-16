На сцене Челябинского оперного театра отметили 25‑летие Московского джазового оркестра

Руководителю коллектива Игорю Бутману вручили поздравительное письмо от губернатора

Вечером 15 октября в Челябинском театре оперы и балета с размахом отметили 25-летие Московского джазового оркестра. Со сцены прозвучали лучшие произведения из репертуара коллектива, а также популярные песни в джазовой аранжировке. Каждую композицию зал провожал бурными аплодисментами, передает ИА «Первое областное».

Особое настроение в тот вечер создавали яркая певица с доминиканскими корнями Fantine…





…и незрячий пианист Олег Аккуратов.





В середине концерта на сцену вышла общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. По ее словам, на концерт она пришла с почетной миссией — передать поздравительное письмо от губернатора Алексея Текслера.





«Уважаемый Игорь Михайлович, уважаемые друзья! Благодарю вас за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в культуру Южного Урала. Ваш творческий коллектив по праву считается одним из ведущих оркестров мира, лидером джазового движения в стране. Вы участвуете в российских и международных фестивалях, ведете интенсивную гастрольную деятельность в России и за рубежом. И везде вашему непревзойденному искусству рукоплещут тысячи благодарных слушателей», — зачитала письмо Ирина Текслер.

Также в поздравлении отмечалось, что жители Челябинской области всегда с нетерпением ждут концертов Московского джазового оркестра, а уникальный фестиваль музыкального юмора давно занял важное место в культурной афише Южного Урала.

Сама Ирина Текслер отметила, что Игорь Бутман со своим оркестром за эти годы успел объездить Челябинскую область вдоль и поперек, а южноуральские зрители всегда отвечают коллективу большой любовью.





Кстати, Челябинск стал одним из 25 городов, которые Московский джазовый оркестр посетит в рамках юбилейного тура.