На северо-западе Челябинска появилось футбольное поле-трансформер

Летом поле будет предназначено для игры в футбол, а зимой превратится в каток

В Челябинске идет реконструкция «Лыжной базы» на Комсомольском проспекте. На площадке, где зимой заливают каток, оборудовали футбольное поле с искусственной травой. При этом в администрации базы заверили, что появление футбольного поля никак не помешает горожанам кататься здесь зимой на коньках. Как и в прежние годы, в декабре каток зальют. Правда, уже по новой технологии, чтобы сохранить искусственную траву на следующий сезон.





Трава на стадионе смотрится как настоящая, и только приглядевшись, понимаешь, что под ногами гигантский ковер с пластиковым ворсом. Площадь «ковра» около 5 000 квадратных метров.





Уже нанесена разметка, для этого куски полотна вырезали и вместо него «вшивали» полоски с белым ворсом. На поле ещё валяются обрезки футбольного полотна. Ходить уже разрешили — пластик мягко хрустит под ногами.





«Поле предназначено для того, чтобы на нем одновременно играли в мини-футбол восемь команд пять на пять человек. Или четыре команды восемь на восемь человек. Когда все будет готово, площадки для игры мы будет сдавать в аренду. Тут начнут заниматься и частные спортивные школы»,

— рассказал директор «Лыжной базы» Дмитрий Назаров.





«Лыжная база» на Комсомольском — частный объект. Стройка здесь началась ещё два года назад, но полотно футбольного поля уложили только в августе. Раньше вокруг стадиона выросли двухэтажные корпуса, на стеклах которых сейчас висит объявление об аренде. Когда началась стройка, местные жители даже боялись, что на месте стадиона хотят построить ещё один торговый комплекс.





Кто займет корпуса вокруг стадиона, пока точно сказать нельзя.

«В первом корпусе будет душ, баня для спортсменов. В третьем просится фуд-корт. Что будет во втором — ещё не ясно, мы только ведем переговоры с арендаторами»,

— пояснил Дмитрий Назаров.





Сейчас вокруг стадиона рабочие с помощью подъемного крана устанавливают 16-метровые стелы, между которыми натянут сетку. Сетка нужна для того, чтобы ловить улетевшие мячи с поля.





Позже появятся ворота и трибуны. Строительные работы планируют завершить не раньше октября. Из-за этого функционировать футбольное поле в полную силу сможет только в следующем году. Но в декабре здесь зальют каток.

«В основе поля дренажный слой, состоящий из щебня и дресвы. Он нужен, чтобы отводить воду. Это немного усложняет процесс заливки катка. Если мы польем водой поле — вода просто уйдет. Поэтому сначала мы поле утрамбуем снегом, словно шапкой, а потом зальем каток»,

— объяснил Дмитрий Назаров.





Стоит отметить, что последние годы «Лыжная база» на Комсомольском проспекте, хоть и работала, находилась в запустении. Зимой, пока каток залит, здесь кипит жизнь: семьи с детьми в ржавом киоске покупают билеты, спускаются в подвал в старенькую раздевалку, где натягивают коньки, а потом выходят на лед.

В раздевалке старого катка делают косметический ремонт



Летом время замедлялось. На пустом поле играли в футбол мальчишки, а редкие бегуны кружили по старой резиновой дорожке. Пару раз в сезон здесь проходили спортивные мероприятия.

«Для работы летом на стадионе „Лыжной базе“ нет никакой инфраструктуры. Только велосипеды выдают в прокате. Нам хотелось, чтобы „Лыжная база“ работала круглый год, поэтому начались обновления», — объясняет директор «Лыжной базы» Дмитрий Назаров.