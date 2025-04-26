Ректор челябинского вуза написал музыку в честь Аркаима

Максим Усынин вдохновлялся не только историей древнего города

«Аркаим» — это теперь не только историко-культурный заповедник, но и музыкальная композиция, посвященная уникальному месту. Ректор Международного института дизайна и сервиса Максим Усынин сочинил пятиминутный трек, в котором соединил современные и этнические ритмы. Как признался автор музыки, на ее создание его вдохновили коллеги, занимающиеся коллекцией одежды в честь Аркаима, передает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Максим Усынин увлекся электронной музыкой еще в пандемию коронавируса. Но идей сочинить что-либо у него не возникало до тех пор, пока его коллеги не начали создавать коллекцию одежды, посвященную аркаимским мотивам. Тогда-то он и загорелся идеей воспеть Аркаим в прямом смысле этого слова.

«Аркаим — это удивительное место, где переплетается множество культур — африканская, персидская, индийская, русская. Наши ребята придумали коллекцию, а я написал музыку»,— поделился Максим Усынин.

Композицию уже можно послушать на популярных стриминговых площадках. А коллекция одежды будет представлена 30 мая на Парижской неделе моды в Нагайбакском районе.

Фото в тексте: министерство культуры Челябинской области