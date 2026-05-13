На «Ночи музеев — 2026» в Челябинской области проведут более 350 событий

Мероприятия растянутся на два дня

В эти выходные Челябинская область присоединится к общероссийской акции «Ночь музеев»: 16 и 17 мая культурные площадки распахнут свои двери до поздней ночи и представят гостям интерактивы и уникальные проекты, посвященные национальным традициям. Об этом сообщают в региональном министерстве культуры.

«Мы хотим показать всю самобытность нашей области, продемонстрировать, как традиции и обычаи при всем многообразии сплелись в единое народное культурное событие. Большинство мероприятий будут бесплатными. В этом году, по предварительным данным, мы ждем больше 300 тысяч посетителей и более 350 событий», — отметила первый заместитель министра культуры области Ирина Анфалова-Шишкина.

Исторический музей Южного Урала

Одной из самых масштабных площадок Челябинска станет Исторический музей Южного Урала. Он откроется для гостей 16 мая с 17:00 до 23:00. Программа включит уличную и музейную площадки. На крыше музея разместится выставка «Силуэты пещерного мира», Дом общественного собрания станет детским пространством, а водонапорная башня впервые в рамках «Ночи музеев» откроет свои двери. Здесь пройдет презентация второго сезона арт-резиденции. Главным акцентом акции станет выставка «Мастерская Герасимова: 120 лет школы гениев».

На сцене у набережной реки Миасс пройдет концерт «Это все мое родное» с участием известных коллективов Челябинской области. Также организаторы подготовили интерактивную зону в стилистике советского времени, выставку отечественных автомобилей и завершающее шоу.

В музейных залах пройдут мастер-классы по линогравюре, созданию пластин чешуйчатых доспехов, росписи шопперов, раскадровке фильмов, изготовлению ажурных брелоков по мотивам каслинского литья и рисованию «павловопосадской розы». Посещение уличной программы и постоянной экспозиции бесплатно.

Аркаим

Музей-заповедник присоединится к акции 16 мая. Программа включает экскурсии, квесты, игры, спектакль и концерт. Акция стартует в 11:00 и продлится до позднего вечера. Программа охватывает всю территорию и ориентирована в первую очередь на семьи. Среди интересных экспонатов — макет знаменитой мельницы, в котором восстановили все механизмы, чтобы продемонстрировать процесс превращения зерна в муку.

Утром пройдет «Лаборатория ремесел» в Музее древних производств, где гости попробуют лепить кирпичи по древним технологиям и наносить аркаимские узоры. Программа «Народные игры» пройдет в музее «Дом и усадьба оренбургского казака» с лекциями и мастер-классами о традиционном быте. Экскурсии по юрте проведут в комплексе «Аул кочевников». Также в этот день представят новое детское издание с иллюстрациями о туристических объектах и развлечениях на Аркаиме.

Днем актеры театра «Скарабей» покажут спектакль «Кот, который гулял сам по себе». Гостей также ждет экскурсия по новому маршруту «Мечты об Аркаиме». Вечером выступит челябинская джазовая группа «(НЕ)объяснимые вещи», а завершится день у костра.

Театр драмы Наума Орлова

Здесь мероприятия тоже запланированы на 16 мая. Для посетителей проведут экскурсии по театру и подготовят выставку «Живая традиция», а также передвижной проект «Галерея мастеров Южного Урала».

Также в стенах театра Центр народного творчества проведет мастер-классы по созданию кукол и закладок, игольницы в русском стиле и мезенской росписи. Готовят и лекции: по народным промыслам и национальным костюмам. А вечером студия исторических танцев «Гаттака» позовет гостей театра на вальс.

Челябинский центр искусств

В выставочном зале 16 мая будут экспозиции «Храмы России» и «Образы Христа». Также здесь проведут мастер-классы по урало-сибирской росписи и пейзажу, лекцию «История православного храма» и творческую встречу с участниками объединения «Горный пленэр».

Музей изобразительных искусств

Здесь мероприятия «Ночи музеев» запланированы на 17 мая с 12:30 до полуночи. Центральным событием станет выставка «Михаил Шемякин. Загадки русского народа», по которой будут водить экскурсии.

Во всех трех залах музея обещают насыщенную программу. Всего музей запланировал 17 мероприятий. В этот день пространство превратится в зону открытий с лекциями, мастер-классами, концертами, фешен-показами и специальными проектами. В зале архитектора Александрова пройдут показы коллекции кокошников и одежды, поэтические чтения и пластический спектакль «Как Матрена по выставке гуляла...». В Златоустовском зале будут расписывать деревянные шкатулки и шоперы, создавать постеры и кокошники. В Каслинском зале будут лекции по реставрации и советской парфюмерии, а также паблик-ток с руководителем книжного клуба «Читалка» Агнией Вязовской.

«Россия — Моя история»

Мультимедийный парк также готовит специальную программу. Для гостей пройдут тематические экскурсии, исторические игры и интерактивные квесты. Посещение всех экспозиций парка станет бесплатным. Гостей ждут четыре интерактивные выставки — от династий Рюриковичей и Романовых до истории Союза театральных деятелей и нового проекта-погружения «Чернобыль. Ключевое решение». Для всей семьи проведут тематические экскурсии в игровом формате, напольную викторину «Миф или Правда», соревнование «По следам Великих» и квесты с подарками.

«ЛюбаПетя»

Арт-оранжерея присоединится к акции 17 мая. Гостей ждут мастер-классы, лекции и активности. В пространстве на Лесопарковой обещают маркет «Фестиваль добра, красоты, искусства и уникальных впечатлений», перформанс «Точка опоры» и экскурсию «Полет: от заводской проходной до ресторанного квартала». На Свободы, 2 проведут лекции о малой родине, мифах и легендах родных мест, а также мастер-классы «Челябинский узор», «Экологичное искусство» и «Семейный герб».

Возрастное ограничение мероприятий «Ночи музеев» 6+.