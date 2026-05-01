Четыре режиссера поставят эскизы в челябинском Молодежном театре летом-2026

Они будут оживлять классику мировой литературы

Челябинский Молодежный театр объявил имена участников VI режиссерской лаборатории «Контур», которая в этом году будет посвящена мировой литературе. Экспертный совет отсмотрел все заявки, которые театр принимал с января, и выбрал четырех постановщиков. В начале июля они представят на челябинской сцене эскизы по произведениям зарубежных классиков.

Так, Филипп Шкаев поставит эскиз «Строитель Сольнес» по пьесе Генрика Ибсена. Тимур Казанов обратится к знаменитому «Трамваю „Желание“» Теннеси Уильямса. Василий Буткевич покажет «Любовь под вязами» по Юджину О’Нилу. Рамиль Кагарманов представит эскиз «Чудо святого Антония» по произведению Мориса Метерлинка.

Лаборатория «Контур мировой литературы» пройдет в стенах Молодежного театра с 29 июня по 5 июля. После каждого мини-спектакля зрители смогут обсудить работы вместе с режиссерами, актерами и приглашенными критиками.

«Контур» уже несколько лет остается постоянным проектом Молодежного театра. Режиссерская лаборатория помогает знакомить челябинскую публику с молодыми постановщиками из разных регионов страны и открывает пространство для творческого поиска и экспериментов.