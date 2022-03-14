Эта история — глава из цикла статей, посвященных старинным зданиям города и области, признанным объектами культурного наследия. Мы подробно писали, как идет реконструкция дома Агапова, зачем сносят деревянные домишки Нагорного квартала и что будет в стенах особняка Беляевского.
Об этих домах заботятся, наполняют новыми смыслами или продают, отстраивают заново, разрушают и забывают. Какие-то приносят собственникам большие деньги, а прочие — сплошные убытки.
В 1990-е несколько человек скинулись и в разных долях купили объект культурного наследия — дом № 62 по ул. Труда. Домом, правда, это было назвать трудно — фундамент и несколько осыпавшихся стен в центре города. Здание подняли из руин, и 25 лет вели там дела, поддерживая памятник архитектуры в порядке.
Но теперь дом может пойти с молотка. Внезапно.
Два дома на Сибирской
В 1885 году купец Григорий Каширин торговал посудой и разными колониальными товарами в лавке на ул. Сибирской, 25 (ныне — ул. Труда, 62). На полках были выложены табак, мыло, сухофрукты, специи, конфеты. Лавка находилась на первом этаже большого купеческого дома.
Согласно архивным документам, участок земли на перекрестке ул. Сибирской и ул. Ахматовской купил крестьянин Николай Каширин. После отмены крепостного права Николай приехал в Челябинск, засучил рукава и уже к 1868 году вошел в гильдию купцов. Сначала на участке земли построили маленький двухкомнатный флигель, потом добавили пару бытовок во дворе. Торговля шла, хозяйство расширялось, росли сыновья — Василий, Павел и Григорий.
И к 1886 году во владения Григория Каширина входили: «2-этажный каменный дом, внизу лавка; флигель (деревянный) на 2 комнаты; 2 амбара; конюшня; завозня, внизу каменный погреб с дверями; навес крытый железом» (оценочная ведомость имущества физических лиц хранится в Объединенном государственном архиве Челябинской области). Его брат Василий владеет похожим домом буквально через дорогу (сегодня это ул. Труда, 75) и тоже держит лавочку.
Дом купца Григория Каширина (кирпичный), а через дорогу — его брата Василия.
Жили весело: бакалейные товары расходились на ура, а во флигеле у дома еще и ренсковый погреб был — то есть магазинчик, торгующий алкоголем на вынос.
Кажется, по тем временам дом располагался на окраине города. Но нет. Соседние улицы обживали богатые горожане, а неподалеку раскинулась большая усадьба купца Ахматова. Бывший крестьянин Максим Ахматов был меценатом и почетным жителем города. В конце XIX века между рекой и участком Каширина построили водокачку и протянули по ул. Ахматовской (ныне — ул. Свободы) до железнодорожной станции первый челябинский водовод.
Фото из фонда Государственного исторического музея Южного Урала
В архивах Исторического музея есть фотография здания, сделанная на заре XX века. На снимке хорошо различима вывеска — «Бакалейная торговля К.С. Кашириной». Скорее всего, делами тогда управляла Ксения Сергеевна, жена купца. А сам Каширин поддерживал лавочку на Христо-Рождественской площади. К 1916 году согласно архивным документам, весь двор по ул. Сибирская, 25 принадлежит сыну Григория Каширина, Александру.
Труха культурного наследия
В какой момент владения Кашириных перешли городу — доподлинно неизвестно. Усадьба брата Каширина через дорогу (ул. Труда, 75) превратилась в здание казначейства еще в 1909 году.
Следующая задокументированная дата — 1951 год. В здании на ул. Труда, 62 располагается Швейный цех № 1 промкомбината 1-го горпромторга. К началу 1990 годов от старого кирпичного здания остается труха — две стены в дырах и оконных проемах, да большая заброшенная территория. Однако строение признают объектом культурного наследия и в 1995 продают группе собственников.
Челябинский предприниматель Геннадий Якунин оказался из их числа. Он помнит, сколько сил и труда потребовалось, чтобы отстроить здание, по сути, заново. На стройке работали профессиональные реставраторы, которые собирали стены по кирпичику, сохраняя фигурную кладку стен, сандрики по всему периметру, рустовые камни в углах, гурт из тесаных кирпичей. Отдельно заказывались кованые ворота в растворы.
На фото Г.Якунин и И.Прокопьев
«Мы дом из руин подняли практически за год. Все работы делали под надзором Владимира Боже (челябинский историк, краевед, в 1995 — директор Центра историко-культурного наследия — Ред.) и Генриетты Матвеенковой (зодчий, член Союза архитекторов, автор проектов ДС „Юность“ и Парка Гагарина — Ред), согласно охранному обязательству и всем приложениями к нему»,— Геннадий Якунин показывает старые снимки на фоне развалин.
«Пришел получить дань за двенадцать лет» ©
Реконструкторские планы позволили новым собственникам сделать пристрой к основному зданию — так у двухэтажного строения появился трехэтажный «хвост». И флигель во дворе тоже возродили.
Много лет собственники здания сдавали площади в аренду. Помещения были в собственности, а за документы на аренду земли отвечал один из совладельцев дома. И все было хорошо, пока в 2020 году КУИЗО Челябинска вдруг не прислало иск по взысканию арендной платы аж с девяностых годов.
Оказалось, договор аренды был оформлен с нарушениями, аннулирован и теперь все собственники должны пояснить, почему и как они «незаконно обогащались» за счет городской земли под фундаментом их собственного объекта культурного наследия.
По данным 2gis в здании работают 15 организаций: торговые компании, автоателье, пункт выдачи Ozon и даже школа танцев. В реальности, все помещения принадлежат шестерым собственникам (четверо физических лиц и два ИП). И каждому предъявили иск.
Суммы разнятся: от сотен тысяч рублей до миллионов. Например, Геннадий Якунин должен выплатить немногим более двух миллионов рублей. И это при том, что суд учел сроки давности — счета выставлены за период с 2004 года.
«В процессе реконструкции здания охранные требования не позволили перестроить внутренние помещения, расширить комнаты, приспособить их под запросы современного рынка. Суммарно площадь моей собственности около 300 квадратных метров. Я сдаю помещения в аренду. В год после уплаты всех налогов и расходов я получаю прибыли около 300 тысяч рублей. Я пенсионер, откуда мне взять эти миллионы?»,— вопрошает Геннадий Якунин и отправляет десятки писем, прошений, заявлений в суды и прочие инстанции.
Ренсковый погребок повышает ставки
Нюанс конфликта в формулировках. Сейчас будет немного сложно, следите за поворотами. Согласно букве закона, земли объектов культурного значения сдают в аренду по сниженной ставке — 0,3%. Таким образом собственникам компенсируют затраты на восстановление и дальнейшее содержание старинных зданий. Но КУИЗО считает, что земля хоть и находится формально под объектом культурного наследия и в границах территории объекта культурного наследия «Культурный слой Челябинска XVII-XIX в.в.», но эксплуатировалась не по правилам.
По договору аренды, собственники должны были использовать площади (а соответственно и земельный участок) для «эксплуатации и завершения реконструкции комплекса зданий — памятника архитектуры». А они сдали площади в аренду под торговлю, услуги и так далее. Поэтому, по мнению КУИЗО, арендные ставки для собственников здания на ул. Труда, 62 должны быть как у обычных владельцев торговых участков — 3%.
Несколько кругов судов и апелляций ни к чему не привели: закон стоит на стороне КУИЗО.
«Суды апелляционной и кассационной инстанций при определении применяемых коэффициентов исходили из того, в каких целях фактически используется земельный участок, отталкиваясь от той деятельности, которая ведется в зданиях, принадлежащих ответчикам. Доводы о том, что здание является памятником архитектуры и что земельный участок предназначен для размещения объекта культуры, в связи с чем подлежат применению при расчете неосновательного обогащения иные, пониженные коэффициенты, были изучены судом, однако отклонены, как основанные на неверном толковании норм права», — подтверждает позицию суда адвокат Роман Сигунов, заместитель председателя коллегии адвокатов «Филатов и партнеры».
Объекты культурного наследия в Челябинске неоднократно превращались в объекты частного финансирования. И далеко не всегда этот опыт был успешным. По той же ул. Труда стоит дом купца Беляевского. Во дворе особняка размещался пивной завод Карла Венцеля, а сам двухэтажный дом мог использоваться как склад. В 2017 году бизнесмен Дмитрий Балакирев решил превратить дом в диджитал офис. Он потратил два года и пять миллионов рублей, но собственником так и не стал. Подробнее эту историю мы рассказывали вот тут.
На посошок
На момент публикации четыре собственника дома купца Каширина получили исполнительные листы. Последний шанс для них — пересмотр дела в Верховном суде. Однако статистика подобных процессов не в пользу собственников — из десятков тысяч похожих дел положительных результатов добились лишь несколько сотен просителей. Еще два ответчика — индивидуальные предприниматели, процесс против них еще не закончен.
Геннадий Якунин уверен, что его ждет участь банкрота, собственники распродадут комнаты купца Каширина за копейки, дом придет в упадок и его благополучно снесут. Тем более, что поблизости находится стройплощадка конгресс-холла Крылья, а в сентябре на публичные слушания вынесли довольно большой участок под престижные кварталы, границы которых проходят в том числе и по перекрестку улиц Свободы и Труда.
Знал бы Григорий Каширин, какая каша тут заварится — схоронил бы в стенах дома клад. Ну или хотя бы бочку-другую из запасов ренскового погребка, на посошок.
При подготовке публикации были использованы данные и фотографии Объединенного государственного архива Челябинской области, Исторического музея, краеведа Юрия Латышева, историка и краеведа, научного сотрудника Гаяза Самигулова.
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