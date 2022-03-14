Бизнесмены восстановили старинный особняк в Челябинске, но здание пойдет с молотка

Если владельцы не заплатят миллионные долги КУИЗО

Дом купца Григория Каширина (кирпичный), а через дорогу — его брата Василия.

Фото из фонда Государственного исторического музея Южного Урала

На фото Г.Якунин и И.Прокопьев

«Мы дом из руин подняли практически за год. Все работы делали под надзором Владимира Боже (челябинский историк, краевед, в 1995 — директор Центра историко-культурного наследия — Ред.) и Генриетты Матвеенковой (зодчий, член Союза архитекторов, автор проектов ДС „Юность“ и Парка Гагарина — Ред), согласно охранному обязательству и всем приложениями к нему»,

— Геннадий Якунин показывает старые снимки на фоне развалин.

«В процессе реконструкции здания охранные требования не позволили перестроить внутренние помещения, расширить комнаты, приспособить их под запросы современного рынка. Суммарно площадь моей собственности около 300 квадратных метров. Я сдаю помещения в аренду. В год после уплаты всех налогов и расходов я получаю прибыли около 300 тысяч рублей. Я пенсионер, откуда мне взять эти миллионы?»,

— вопрошает Геннадий Якунин и отправляет десятки писем, прошений, заявлений в суды и прочие инстанции.

«Суды апелляционной и кассационной инстанций при определении применяемых коэффициентов исходили из того, в каких целях фактически используется земельный участок, отталкиваясь от той деятельности, которая ведется в зданиях, принадлежащих ответчикам. Доводы о том, что здание является памятником архитектуры и что земельный участок предназначен для размещения объекта культуры, в связи с чем подлежат применению при расчете неосновательного обогащения иные, пониженные коэффициенты, были изучены судом, однако отклонены, как основанные на неверном толковании норм права»,

— подтверждает позицию суда адвокат Роман Сигунов, заместитель председателя коллегии адвокатов «Филатов и партнеры».