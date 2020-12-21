Афиша на неделю: куда пойти в Челябинске и области 21–25 декабря

Гастрономический фестиваль в Миассе, пара театральных премьер от челябинских театров и юбилей хоккейной команды в Магнитогорске — эта неделя обещает быть интересной!

22 декабря, вторник

Читка пьесы Маши Конторович

Молодежный театр, 18.00, 6+

Бесплатно, но обязательна регистрация вот тут.





Афиша спектакля Молодежного театра

Читка — это не спектакль, это больше. Да, вы не увидите отточенной игры, всех костюмов и декораций, зато услышите гораздо больше — все экспромты, шутки и оговорки артистов и режиссера Валерия Дружинина, а также фантазии и эксперименты концертмейстера Олеси Коляды. Читать будут пьесу Маши Конторович «Кошки и атомный хор». Это забавная история о родителях, которым некогда, и детях, которым грустно и скучно. Поэтому дети превратились в кошек, сели в космический корабль и отправились изучать свою собственную волшебную вселенную. К слову, уже 25 декабря в Молодежном театре премьера еще одной пьесы Маши Конторович — моноспектакля «Колыбельная Марселя Марсо».

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Сеансы во всех кинотеатрах города, 6+





Фото с сайта Kinopoisk.ru

Пару лет назад «Квартет И» показал нам «Громкую связь» — правдивое кино про всех, кто дома и в кругу близких кладет телефон экраном вниз. Русская версия «Идеальных незнакомцев» вышла очень аутентичной и смешной: разругавшиеся вусмерть друзья под бой курантов помирились и отправились жить долго и счастливо. Получилось ли у них это долго и счастливо? Смотрим в любом кинотеатре, на любом сеансе в теплой компании друзей. Только не нужно повторять экранный опыт, зачем вам чужие грабли?





Парад театральных костюмов

Театр драмы, 11:00, 0+

Вход свободный, не забудьте маску





Фото предоставлено театром драмы

Редкая возможность заглянуть в закулисье театра и увидеть образы персонажей для новогоднего шоу «Снежная королева». Публике покажут 50 удивительных нарядов, которые изготовлены мастерами сценического костюма в Санкт-Петербурге специально для челябинского спектакля. А актеры выйдут загримированными! Так близко Снежную королеву еще никто не видел. Напомним, что показы новогоднего шоу в Театре драмы уже начались. Билеты на «Снежную королеву» можно купить в кассе театра, стоят они от 100 рублей.

23 декабря, среда

ОдноврЕменно и одновремЕнно с Гришковцом

Театр драмы, 19.00, 12+

Билеты — от 1 800 рублей





В Челябинск перед Новым годом приедет мастер моноспектаклей Евгений Гришковец. На сцене Театра драмы развернется один из его лучших терапевтических монологов о простой сложной жизни. «Одновременно» — это размышления про быт, желания и мысли, которые крутятся в голове у каждого. Только Гришковец за нас все уже проанализировал, сделал выводы и рассказал их нам. А если все свои экзистенциальные трудности пропустить через Гришковца, то станет легко и даже смешно. Евгений стал бы отличным рэпером, читай он свои тексты под бит. И строчками про маму, ногти, урчание в животе и службу на флоте переговорил бы Оксюморона — раунд!

24 декабря, четверг

Чемпионат России по фигурному катанию

ЛА «Трактор, 14.00, 3+

Билеты — от 400 рублей





Фото Марины Власовой / медиахолдинг ОТВ



Город вовсю готовится к предстоящему чемпионату: на улицах появилась диодные изображения коньков (на столбах, где раньше были юбилейные знаки Челябинска), арену «Трактор» разметили на безопасные зоны для зрителей и участников, а в оргкомитет из Златоуста уже привезли специальные статуэтки для жеребьевки и медали для победителей. На турнир заявилось более 70 спортсменов, среди них — самые лучшие фигуристы России. И да, Евгения Медведева тоже приедет: чемпионка не будет участвовать в основном программе, но обещает устроить показательное выступление.

«Металлургу» — 65!

Магнитогорск, «Арена Металлург», 17.00, 0+

Билеты — от 150 рублей





Хоккейный клуб Магнитки празднует юбилей. Дата совпала с домашним матчем против минского «Динамо», поэтому игра превратится в настоящее шоу — юбилейно-предновогоднее. Специально к празднику клуба привезут все памятные трофеи, которые «Металлург» когда-либо завоевывал. Можно будет сделать фото с Кубком Гагарина, Кубком России и Кубком Харламова (этот трофей выиграла молодежная команда «Стальные Лисы»), а также наградами с европейских чемпионатов. В фойе будут снимать юбилейный фильм с участием фанатов, а на больших экранах покажут самые яркие момент игр, поздравления от легендарных хоккеистов «Металлурга» прошлых лет и других команд. Руководство клуба готовит грандиозный сюрприз для болельщиков, но какой — держит в тайне. Может, они сыграют товарищеский матч с ветеранами? Или устроят выступление звезд КХЛ? Бонус: тем, кто придет в джерси клуба, на входе подарят новенькие памятные футболки. Футболок немного, так что успевайте!

Пятница, 25 декабря

Премьера мюзикла «В замке Снежной королевы»

Органный зал «Родина», 11.00, 3+

Билеты — от 300 рублей





Фото предоставлено режиссером Романом Прецером

Этот музыкальный спектакль с классическим андерсеновским сюжетом и новогодним антуражем — первая масштабная постановка в стенах органного зала. Ее особенность еще и в том, что сам орган становится эпичным элементом декорации — он встроен в большой замок Снежной королевы. Сказку поставил режиссёр Роман Прецер, он же с аранжировщиком Антоном Соколовым написал музыку. Орган тоже участвует в спектакле: в исполнении пианистки Ларисы Тимшиной прозвучат классические произведения органной музыки. Герои поют вживую. Во взрослых ролях заняты артисты Челябинской филармонии, а детей играют талантливые ребята из творческих коллективов города, самому юному — девять лет. Получилась старая новая музыкальная сказка для детей и взрослых с хорошо знакомым сюжетом. Только из двенадцати осколков — в форме кубов, оклеенных виниловыми наклейками, — в финале Кай складывает не слово «Вечность», а... впрочем, сами увидите.

Гастрофест «Счастье быть»

Миасс, стадион «Труд», 0+

Вход свободный





Фото со страницы фестиваля в Instagram

В Миассе устраивают настоящий рождественский фестиваль с едой, напитками, фотозонами и народными гуляньями. Для этого на стадионе «Труд» завезли ледяные скульптуры, нарядили несколько разнокалиберных елочек и развесили гирлянды. А благодаря киоскам с едой, горячими напитками и сладостям тут стало очень тепло и уютно. В гастрономическом фестивале принимают участие кофейные лавки, сыроварни и кондитерские. А еще можно будет попробовать необычный стрит-фуд. Например шведские рулле, испанский чуррос, пян-се и гонконгские вафли. Фестиваль продлится до Рождества, праздники будут каждый день, а по вечерам организаторы обещают фейерверки. Что приятно: есть бесплатная парковка и специальный трансфер с горнолыжного курорта «Солнечная долина». Едем за новогодним настроением в Миасс, но помним, что маски-шоу и социальная дистанция по-прежнему главные в программе.

Моноспектакль «Колыбельная Марселя Марсо»

Молодежный театр, 18.00, 12+

Билеты — 500 рублей





Фото из афиши театра

Это рождественская история о том, как великий мим Марсель Марсо рассказывал рождественскую историю своей дочери на ночь. Вот Марсель уселся на кровать, посмотрел на луну и принялся сочинять сказку. О мальчике Манжеле и волшебном королевстве. О злобных троллях, которые похитили родителей мальчика, а остальных взрослых хотят превратить в себе подобных. Рассказывает историю Ольга Телякова, народная артистка РФ. С ней очень уютно, хочется завернуться в одеяло, посмеиваясь и вспоминая все тысячи странных сказок, которые рассказывали бабушки, дедушки, папы, мамы и мы сами.