Фестиваль проходил с 21 по 23 июня в городах Ахелой и Поморие. В программе фестиваля было народное, академическое и эстрадное пение, а также игра на классических и народных инструментах, стилизованный и аутентичный танец. Выступить в Болгарии собрались артисты из Словакии, Индии, Украины, Румынии, Венгрии.
«Были и сольные номера, и квартеты. Я сделал попурри из трех песен, которые известны каждому — это „Катюша“, „Калинка“, „Подмосковные вечера“. Нам подпевали все. На 4 голоса разложили песню „Летят утки“, исполняли ее a capella, без сопровождения. Но когда вышел Рустам Зайченко и запел „O sole Mio“ из репертуара Робертино Лоретти — это вызвало у публики такую бурю восторга, что стало ясно: конкурс, в общем-то, закончился. К нему сразу подскочили музыканты из других стран: „Вам нужно ехать в Италию“! А нам фестиваль запомнился в первую очередь своей располагающей доброжелательной атмосферой», — прокомментировал художественный руководитель филармонии Владимир Ошеров.
Артисты Челябинской филармонии побывали в Болгарии уже в третий раз. В 2016 году там выступал Государственный ансамбль танца «Урал» на международном фестивале «Золотой песок», а в 2018 году — инструментальная группа «Урала» стала обладателем диплома абсолютного победителя фестиваля «Радость на Черноморском берегу».
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