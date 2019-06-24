Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Калейдоскоп»

Для зрителей выступит лауреат международных конкурсов Иван Татаринов.

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Калейдоскоп». Для зрителей выступит лауреат международных конкурсов Иван Татаринов. В программе произведения И. С. Баха, Н. Брунса, Ф. Куперена, А. Г. Риттера, А. Гречанинова, И. Татаринова.



Иван Татаринов принимал участие в мастер-классах Х. де ла Рубья, И. Труммера, К. Давидссона, А. Кастальдо, К. Майера, Л. Ломанна, А. Гаста, К. Бауэра, С. Черепанова, Л. Лабзиной и др. В настоящее время – студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Орган» в классе Заслуженного артиста РФ Д. Ф. Зарецкого; по клавесину – в классе доцента Е. А. Серединской. Среди сочинений И. Татаринова произведения для органа, фортепиано, оркестра, камерно-инструментальная, вокальная и хоровая музыка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить программу можно 2 июля в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 300 до 600 рублей.

