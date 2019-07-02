/ Челябинский Камерный театр организовывает бесплатный живой концерт в честь закрытия сезона

Челябинцев-поклонников Камерного театра приглашают на концертную программу «Уходим в лето», которую подготовили артисты в честь закрытия сезона. Актеры специально не использовали в новом концерте полюбившиеся произведения, уже звучавшие со сцены.
Наш концерт — это своего рода зеркало. Песни, которые прозвучат со сцены, отражают впечатления от уходящего сезона — а он был для театра настоящим испытанием! Но с благополучным исходом. Плюс, наши надежды, связанные с новым сезоном. В подборке есть и детские песни, и русские народные… Так вышло, что в трек-лист мы включили много песен, овеянных романтикой пионерских лагерей, посиделок у костра… Видимо, ностальгия по детству-юности, да и вообще тоска по летнему отдыху сказались. — рассказала актриса и профессиональный музыкант Валентина Спирева.
Как отмечают сами музыканты, выступление будет достаточно энергичным, музыканты будут играть и на электрогитарах, и на барабанах.
Посетить выступление можно 3 июля в 17:00 по адресу: улица Цвиллинга, 15. Вход свободный для всех.
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