Мультик про Аркаим покажут в Греции

Он представляет Россию на международном кинофестивале

Мультфильм уральских аниматоров «Мы живем на Аркаиме» поборется на конкурсе ΑΓΩΝ в Афинах. Тематикой фестиваля станет археология во всех ее проявлениях: античность, средневековье, народное искусство, традиции, промышленная археология, культурное наследие.

Кинофестиваль стартовал 20 мая. За приз борется 61 участник из 22 стран: Франции, Англии, США, Германии, Испании, Швейцарии, Индии, Сирии и других. В списке претендентов документальные фильмы, репортажи, образовательные программы и мультфильмы.

Работа о заповеднике Аркаим стала единственным фильмом из России. Картина рассказывает об археологе, докторе исторических наук и одном из первых исследователей Аркаима Геннадии Здановиче.

Итоги конкурса подведут 26 мая. Итоги конкурса подведут 26 мая. Лучшие работы выберут в девяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, сценарий, оригинальность идеи, а также вручат Гран-при и приз зрительских симпатий.