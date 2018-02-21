/ Моноспектакль в падающем лифте покажут в Челябинске

Представление состоится в кинотеатре Знамя.

Моноспектакль «Разговор о другом» покажут в челябинском кинотеатре «Знамя» в этот четверг, 22 февраля, в 19:00. Автор и исполнитель главной и единственной роли — Константин Потапов.

Белый мужчина, терзаемый внутренними противоречиями, входит в лифт и застревает между этажами — собственно вот и весь сюжет спектакля. Но на деле в этой ординарности скрыты самые важные вопросы, которые способен поставить перед собой человек — вопросы, на которые мы ищем ответы, терзаемые противоречиями в течение всей своей жизни. — проанонсировали премьеру в Министерстве культуры.

Сюжет постановки дробится этажами, на которые падает лифт. С каждым этажом герой раскрывается по-новому. В одной личности переплетается либерала и патриот, правый и левый, традиционалист и хипстер. Внутри героя происходит разлом всего общества.

Константин Потапов известен как поэт, актер, драматург, музыкант, режиссёр. Его спектакль «Слово», поставленный по написанной им же одноименной поэме режиссером Оксаной Туриец, победил в Восьмых молодежных Дельфийских играх России. В 2010 году Константин Потапов стал лауреатом премии «Послушайте!» имени Велимира Хлебникова, в 2015 году — лауреатом Филатовской премии в номинации «Поэзия». Но больше всего Константин запоминается зрителю со сцены — его моноспектакли «Insomnia» (2015), «Демоны» (2016), «Глупые Истории» (2016) и теперь «Разговор о другом» представляют собой визитную карточку автора, говорящего свободно и честно. — добавили в минкульте.



