/ Три южноуральские постановки представят в Большом театре в 2019 году

Балет «Ида», «Пахита» и «Кармина Бурана» увидят столичные зрители.

В 2019 году южноуральские актеры отправятся на гастроли в Москву. Там столичному зрителю представят сразу три постановки. Академический театр оперы и балета покажет свои недавние работы.

В рамках соглашения о сотрудничестве между главным театром России и Челябинской областью в июне 2019 года южноуральская труппа представит на сцене Большого театра свои постановки: балет в 2-х действиях «Ида. Любовь и страсть Иды Рубинштейн», 4-х картинах «Пахита» и балет-кантату в 2-х действиях «Кармина Бурана». — рассказали сайту «Первый областной» в правительстве региона.

Южноуральцам также обещают насыщенную культурную жизнь. Сезон 2018/2019 откроется новыми постановками в ведущих учреждениях культуры. К премьере готовятся спектакли для детей и взрослых. На поддержку государственным театрам по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выделено 50 миллионов рублей.

1 сентября в Молодежном театре начнется сказочной историей для родителей и детей «Принцип Леонарда». Следующая премьера запланирована на 7 сентября. Театр кукол имени Вольховского представит зрителям кукольные парадоксы в двух действиях «Аналогия». 28 сентября театр драмы обратится ко взрослому зрителю с античной постановкой по мотивам произведения Аристофана «Лисистрата». На следующий день, 29 сентября, Камерный театр откроет новый сезон постмодернистской постановкой «Поколение П». Завершит череду премьер театр оперы и балета имени М. И. Глинки. 13 октября труппа представит южноуральцам оперу в 2-х действиях «Паяцы».