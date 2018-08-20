/ Студенческий театр «Манекен» выступит на международном фестивале в Москве

Труппа представит постановку «Кафе».

Сегодня, 20 августа, в Москве открылся первый в России Всемирный конгресс университетских театров (AITU-IUTA). Его участником стала челябинская студия-театр «Манекен». Труппа представит спектакль «Кафе» во вторник, 21 августа. Всего за время культурного форума будет продемонстрировано 8 постановок, созданных непрофессиональными артистами.

Мы как раз заканчивали отбор спектаклей для фестиваля в рамках XII Всемирного конгресса Международной ассоциации университетских театров. И я понял, что этот спектакль надо обязательно приглашать, его надо обязательно показать моим коллегам в Москве, в том числе им нужно представить Россию иностранным участникам конгресса. — рассказал единственный представитель России в Исполкоме AITU-IUTA Анатолий Сафронихин.

Как считают критики, постановка обладает особой магией. Зрители погружаются в обстановку французского кафе. На сцене кипит жизнь, события и герои меняются. Их всех объединяет уверенность в том, что мечты сбудутся.

Отметим, что ранее международный конгресс проходил в Бельгии, Канаде, Великобритании, Польше, Греции и других странах.