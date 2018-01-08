/ «Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса»

У режиссера еще есть шанс на «Оскар».

Сегодня завершилась церемония награждения премии «Золотой глобус». Лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не взяла приз в номинации «лучший фильм на иностранном языке». Статуэтка досталась немецкому режиссеру Фатиху Акину за фильм «На пределе». В этой же категории за награду боролась Анджелина Джоли с картиной «Сначала они убили моего отца».

Лучшей драмой признана картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». За лучшую женскую роль отметили Фрэнсис МакДорманд, мужскую — Гэри Олдмена в фильме «Темные времена». — сообщается на официальном сайте премии «Золотой глобус»

Напомним, кинолента Андрея Звягинцева уже получила множество российских и зарубежных наград. Среди которых приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Фильм также вошел в шорт-лист «Оскара», победителей которого объявят в марте.