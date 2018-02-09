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/ Рома Зверь снялся в кино про Виктора Цоя

Рома Зверь снялся в кино про Виктора Цоя

Дата выхода фильма «Лето» в России пока не называется.
сегодня в 16:14
  |  Культура

Игровой фильм о взаимоотношениях музыкантов Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя готовится к премьере в России. Самого Виктора Цоя играет корейский актер Тео Ю. Главные роли также сыграли фронтмен группы «Звери» Рома Зверь, звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

Фильм «Лето» — не байопик. Кирилл Серебренников рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также событий, которые происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг легендарного рок-клуба. В фильме очень много музыки и невероятной энергии того времени. — передает «Кинопоиск» слова продюсера фильма Ильи Стюарта.

Международная премьера фильма намечена на ближайшие месяцы, продажи картины «Лето» начнутся на кинорынке в Берлине в середине февраля. Дата российской премьеры пока неизвестна.


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